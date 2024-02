Ma van hamvazószerda, ma van a szerelmesek napja és még egy fontos nemzetközi nap van ma, a könyvajándék napja. Örök élmény számomra, hogy minden egyes ünnep alkalmával könyvet is kaptunk ajándékba. Ezt a szokást tartjuk a keresztgyermekeimnél is. Szerencsére még ma is sok könyvet kapok ajándékba, aminek nagyon örülök.

Magam is azt tartom, nem az a legfontosabb, hogy minden könyvet elolvassunk, ami a könyvespolcunkon van, hiszen a szótárakat és lexikonokat, krónikákat sem olvassuk el, azért vesszük meg, mert hasznos.

Így vagyok több más könyvvel is. A verseskönyveket sem olvassuk végig, elolvasunk egy-egy verset, elgondolkodunk rajta, majd visszahelyezzük a polcra, vagy az olvasásra váró kupacra. Sok könyvbe csak belelapozunk, beleolvasunk, amikor egy fontos információra van szükségünk. A lényeg, tudjuk, hol kell keresni, persze ha az embernek elég sok könyve van, bizony néha eltart néhány percig (néha óráig) mire megtalálja azt a kiadványt, amire éppen szüksége van.

2012 óta február 14-én van a nemzetközi könyvajándék napja, már a Felvidéken is elterjedt a könyvcserebere, a mentsük meg a könyveket és ajándékozzunk könyveket mozgalom.

Ha a közösségi háló hozadékát nézzük, ez biztosan az. Több csoport és oldal segítségével próbálják megmenteni a régi könyveket, ki pénzért, centekért, ki ajándékként adja a megunt kiadványokat, regényeket.

Nemrégiben testvérem felhívta a figyelmemet egy csoportra, amelynek az Adjunk új otthont a könyveknek nevet adta annak létrehozója, a dunaszerdahelyi Molnár Kantner Éva. Érdekes olvasmányok szerezhetők be ezen az oldalon, ráadásul ingyen, hiszen hozzá elviszik a kiválogatott műveket, melyek a volt tulajdonosnak már nem kellenek, ő lefényképezi és felteszi, aki személyesen meg tud érte állni, megteheti Dunaszerdahelyen, akinek ez gondot okoz, annak Éva postaköltség fejében elküldi csomagban.

Több helyen látni szabadkönyvtárakat, vagy kávézókban polcokat, ahonnan szabadon elvihetők a könyvek és oda el is lehet helyezni a megunt műveket. És nem mellesleg mindig akadnak gyűjtők, akik szívesen veszik, ha nekik ajándékozzák a megunt, feleslegessé vált tudást hordozó tárgyakat, így nem a papírgyűjtésben kötnek ki azok. Néhány könyvtár is elfogad még könyveket.

Én is gyakran kapom ládákban a könyveket, és egyre több mindent kiszorít a lakásból a sok könyvespolc. De megéri, mindig vannak csomagok, amelyekben kincsekre lelek, néha többre is. A többit sem dobom ki, várják jobb sorsukat, díszként is szolgálnak a házban.

Amy Broadmoore, a Delightful Children’s Books weboldal alapítójától az egyik fia megkérdezte, miért nincs a naptárban könyvajándékozási nap, innen indult a kezdeményezés, s ma már 40 országban népszerű a könyvadományozási akció, van olyan is, amely a szegény gyermekeket látja el olvasnivalóval. Ne feledjük, ez kitörési pont is lehet a szociálisan hátrányos helyzetű gyermek számára, hiszen a tudás megszerzésével kitörhetnek a szegénységből. Február 14-én, a szerelmesek napján tehát a könyv iránti szeretetet, megbecsülést is ünnepeljük, ugyanis ez a nemzetközi könyvajándékozási nap.

Becsüljük meg a tudást adó könyvet, és ne feledjük, könyvet ajándékozni jó, értéket közvetíthetünk vele.

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)