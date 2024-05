Vasárnap délután tűzmartalékává vált az egykori T18 tornacsarnok az Ipoly menti kisvárosban. A több mint egy évtizede használaton kívül lévő épületből vasárnap kora estére csupán a két oldalsó támfal maradt meg.

Mint a város hivatalos közösségi oldalán késő délután közzétették:

„Délután az egykori városi tornaterem (T18) épületében tűz ütött ki, melynek következtében az épület teljesen leégett. A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, azonnal megkezdték az oltást. A tűz során személyi sérülés nem történt.”

Hozzátették, a tűz oka jelenleg egyelőre ismeretlen.

Késő este az alábbi közlemény volt olvasható a város hivatalos Facebook-oldalán: „A tűzoltóknak sikerült lokalizálniuk a tüzet, amely ma 14 óra után ütött ki a T18-as tornaterem épületében. Jelenleg is dolgoznak a helyszínen, készül a helyszínelés dokumentációja. Az egykori tornaterem épülete teljesen megsemmisült, csak a téglafalak maradtak meg és a közeli családi házak tulajdonosai is károkat szenvednek. A helyszínre tűzvizsgáló érkezett, valamint egy kutatásra szakosodott kutyavezetőt is kiküldtek. A leégett épület környéke továbbra is le van zárva, ezért kérjük, ne közelítsék meg a romokat.”

Mint írták, röviddel 19 óra után ülésezett a városi válságstáb is. A város lakói nem sérültek meg, három tűzoltó azonban megsérült oltás közben, nekik mielőbbi gyógyulást kívánunk – fogalmaz a városvezetése.

„Köszönjük a tűzoltóság és a mentőszolgálat tagjainak, valamint az önkéntes tűzoltóknak a mai igényes és önfeláldozó munkát. Ma délután a lévai, ipolysági, nyitrai, ipolyviski, felsőtúri, zselízi és palásti állomások tűzoltói küzdöttek a lángokkal” – olvasható végezetül a közleményben.

A Közép lakótelepen álló tornacsarnokban egykoron gazdag sportélet folyt. Különféle versenyek, sportesemények mellett edzéseknek, gyakorlatoknak adott otthont. Jeles nemzetközi versenyek színhelye is volt egykoron.

A könnyű faszerkezetű építmény állaga fokozatosan romlott.

Veszélyessé vált a létesítmény, így az akkori városvezetés 2012 őszén bezárta azt. Ekkor kapcsolták le a közműhálózatról.

Az elmúlt bő egy évtizedben többször felmerült a város tulajdonában lévő tornacsarnok kérdése. Szóba került a felújítása, illetve a lebontása is. A helyén egy új csarnok építése is körvonalazódott. Azonban a városvezetés nem tette meg a szükséges lépéseket.

A lángok délután két óra környékén csaptak fel, negyed három körül észlelték a sűrű gomolygó füstöt. Az értesítés után hamar megérkezett az első tűzoltó egység. Az épület szerkezete hamar a lángok martalékává vált. A környező lakóházak is veszélyeztetve voltak. A lakókat kilakoltatták. Hat ingatlanban keletkezett kisebb-nagyobb kár – olvasható a mylevice.sme.sk honlapon.

A tűzoltók még késő este is a helyszínen voltak, felügyelve azt. Megkezdődött a tűz okának kivizsgálása is. Hétfő reggel folytatódott a romok eltakarítása.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)