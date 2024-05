#1 címen friss szerzeménnyel és vadonatúj videoklippel jelentkezik a Rómeó Vérzik, a Felvidék legnépszerűbb rockzenekara. Kovács Koppányék az új kiadvánnyal ismét bebizonyították, hogy fennállásuk 30 éves jubileumához közeledve ugyanúgy tele vannak energiával és kreativitással, mint a kezdetekkor.

Hosszabb kihagyás után új videoklipes dala debütált a Rómeó Vérziknek a GrundRecords gondozásában. A formáció a közeljövőben nem gondolkodik komplett lemez készítésében, inkább csak egy-egy dal kiadásában. Erre minden okuk megvan, hiszen elég mozgalmas két év elé néznek: 2024 az Engedd belém! albumuk megjelenésének 20. évfordulója jegyében telik, jövőre pedig a banda fennállásának 30. jubileumát ünneplik.

A #1 alapötletét és vázát Ákos hozta, így Koppánynak egy ütős refrén és a szöveg megírása volt a feladata. A két zenésznek már korábban sikerült eléggé egymásra hangolódnia, így a track véglegesítése során könnyen és gördülékenyen tudtak haladni. A felvétel a GILA RECORDING STUDIO-ban készült Galántán, a produceri munkában Koppány a Rómeó Vérzik hangmérnökével, Danics Rolival osztozott.

Koppányban a szövegírás során kialakult egy konkrét vízió a leendő videóklippel kapcsolatban, ami miatt ezúttal nem akarta másra bízni a zenekart – kipróbálta magát rendezőként is.

A forgatással kapcsolatos munkálatokat így foglalta össze: „A kiskunhalasi sportcsarnokot béreltük ki egyetlen napra. Azért esett a választásunk erre a helyszínre, mivel a Hungarian Stage Rental Group látvány- és színpadtechnikai cég vezetője, Gál Dezső és csapata régóta nagyon jó barátaink és segítik a munkánkat. Ezért adott volt, hogy mi utazzunk hozzájuk és ők adták a technikai hátterét a klipnek. A forgatásra és az utómunkálatokra a Down For Whatever zenekarból Robit és Dávidot kértük fel, mivel tudtuk, hogy foglalkoznak klip készítésével. Fiatalosak, lendületesek, nekünk pedig most pont ez kellett. Mondjuk a sz..t is kicsavarták belőlünk. A nap végére az egész zenekar hullafáradt volt. De megérte!”

A dal és a klip ízelítőt ad abból, hogy mit várhatunk a Rómeó Vérziktől: lázadást, energiát, és persze igazi rockzenét.

Ha szeretnél élőben is meggyőződni a banda kirobbanó formájáról, gyere el a legközelebbi koncertjükre, ami a budapesti Barba Negrában lesz május 19-én a Sonic Bear Punch és az OMEN társaságában. A többi dátumról érdemes a zenekar közösségi oldalain tájékozódni, hiszen az elkövetkezendő hónapokban ott lesznek az ország legnevesebb fesztiváljain is.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)