Hányadán állunk? címmel tartottak nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetést a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pénteki napján. A moderátor Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár volt.

A beszélgetést három panelre osztották: a moderátor a jelenlévő képviselőket az első panelben az elmúlt egy évről kérdezte, a második panelben a közeljövővel kapcsolatos meglátásaikra volt kíváncsi, végül egy egyperces panelben kellett megosztaniuk az elkövetkező tíz évhez fűzött reményeiket.

Jelen volt Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke; Bihari Szabolcs, a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) elnöke; Orban Dusan, a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnöke; Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke; Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke; Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke Felvidék képviseletében; Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke; Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora; Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese; Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára.

Forró Krisztián a Székelyhon.ro tudósítása szerint azt mondta:

Az elmúlt évben is az volt a céljuk, hogy megmutassák, Felvidéken élnek magyarok, összetartó közösséget alkotnak, és szeretnék, ha a jogaikat érvényesíteni tudnák. Úgy érzi, ezt a célt sikerült is elérniük, hiszen a választások során az utolsó két héten mindkét jelölt, aki továbbjutott a következő fordulóba, minden nap foglalkozott a magyarság érdekeivel, tehát valóban bekerültek a köztudatba ezek a kérdések, és foglalkoztak is velük. „A másik két választással kapcsolatban sajnos nem tudunk sikerről beszélni, hiszen sem a parlamenti, sem az európai parlamenti választás során nem sikerül képviseletet szereznünk. Igaz, hogy több mint 10 ezer szavazattal többet kaptunk, mint az előző választások során, viszont ez akkor is kevés volt” – fogalmazott Forró Krisztián. Ennek ellenére elmondhatják, hogy bárki, aki magyar iskolába szeretné járatni a gyermekét, megteheti gond nélkül, és a magyar kultúra sincs veszélyben egyelőre a Felvidéken. Tehát a magyarok magyarok tudnak maradni.

