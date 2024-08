A tavalyihoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Bakondi György a műsorban elmondta, hogy éppen most Ceutánál 700-an próbálnak úszva bejutni Spanyolországba, míg Olaszországban egy hajót le kellett foglalni, mert nem tartotta be az illegális migránsokkal kapcsolatos törvényi szabályokat, és a görög szigetekre vezető útvonal is rendkívül zsúfolt, számos baleset, illetve atrocitás, fizikai erőszak történik ott.

Kérdésre válaszolva kifejtette, hogy

a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából egy hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető.

A főtanácsadó szerint félelmet keltett a lakosság körében ez a 2015 óta folyamatos terrorhullám, illetőleg a számos súlyos köztörvényes bűncselekmény, továbbá a no-go zónák létrehozása és a szociális egyenlőtlenségek kialakulása.

Úgyhogy mindazok a negatívumok, amelyekre 2015 óta a magyar kormány visszatérően felhívja a figyelmet, nagyon markánsan jelentkeznek Európa-szerte – fogalmazott Bakondi, hangsúlyozva, hogy ezzel szemben Magyarországon nincs antiszemitizmus, nincsenek erőszakos cselekmények, és mindez annak köszönhető, hogy nincsenek illegális bevándorlók.

Arra a felvetésre, hogy akár Afganisztánba vagy Szíriába is hazamennek szabadságra azok, akik Európában menekültstátuszt kaptak, a főtanácsadó azt válaszolta, hogy ez egy évek óta tapasztalt jelenség, ami önmagában kizárja, hogy egy ilyen ember politikai menekült legyen.

„Ezek nyilvánvalóan valótlanságok és a háttérben legjobb esetben is egy gazdasági bevándorlási szándék, a jobb élet reményében történő Európába jutás áll, rosszabb esetben pedig – leplezve a valódi szándékot – valóban előfordulhat, hogy alvó ügynökök, vagy akár terroristák, hírszerző tisztek is bejuthatnak Európába” – emelte ki Bakondi György.

Szólt arról is, hogy Németországban megtették a következő lépést, amikor például a német állampolgárság megszerzését egyszerűsítették és lerövidítették az időtartamot három évre. Ez azt is jelenti, hogy számos új szavazó is keletkezik, hiszen aki állampolgár, az szavazhat az országgyűlési választásokon – fűzte hozzá.

A főtanácsadó valószínűnek tartja, hogy egy muszlim bevándorló nem fog nemzeti-konzervatív-keresztény pártra szavazni, sokkal inkább egy baloldali-liberális pártra.

Emlékeztetett, hogy a Soros-tervben – amelyet 2015-ben lehetett megismerni – évi egymillió illegális bevándorló behozatala, a nemzeti keretek szétfeszítése és az Európai Egyesült Államok létrehozására való törekvés szerepelt.

Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy az Európai Unió büntetést rótt ki Magyarországra, amiért nem engedi be az illegális migránsokat, és nem a saját területén végzi el az érkezők ellenőrzését, Bakondi György azt válaszolta:

Magyarország több mint 700 milliárd forintot fordított arra, hogy az Európai Unió külső határa őrizze, és az erőszakosan, illegálisan, a szervezett bűnözés segítségével Magyarországra bejutni szándékozókat távol tartsa, feltartóztassa.

„Most ezt a tevékenységet egyrészt nem támogatta az Európai Unió, pedig nyilvánvalóan, hogy európai érdek a határőrizet, ezért jogos lenne az, hogy legalább 50 százalékát ennek a költségnek térítse meg az Európai Bizottság. Másrészt pedig a bejutás megakadályozásának felszámolása jelzi az igazi szándékát a bizottságnak: meg akarják szüntetni a határellenőrzést, azt akarják, hogy tömegek juthassanak be ellenőrzés nélkül az Európai Unió területére, ahogy ezt teszik 2015 óta” – emelte ki Bakondi György.

Hozzátette, hogy a magyar kormány azonban a magyar emberek biztonságát tekinti elsődlegesnek, ezért ha és amennyiben ez nem változtatható meg a tárgyalások során, „akkor az a megoldás látszik kívánatosnak, hogy szükséges eljárási cselekményt lefolytatva egyirányú menetjegyet biztosítunk a Brüsszelbe igyekvőknek”.

(MTI/Felvidék.ma)