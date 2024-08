Parádés versenyzéssel váratlan sikert aratva bronzérmet nyert a magyar női kajak négyes 500 méteren a párizsi olimpián.

A Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összeállítású hajó kedden az előfutamból másodikként közvetlenül a csütörtöki döntőbe jutott.

Ebben a számban Magyarország volt a címvédő, de a három évvel ezelőtti csapatból csak Csipes maradt meg, a másik három versenyző olimpiai újonc.

A friss egység júniusban Szegeden Európa-bajnok lett, de ott alig volt komoly ellenfele. Tokióban a magyarok mögött a fehéroroszok végeztek a második helyen, ők azonban most nem voltak itt a mezőnyben, míg a harmadikok három éve a lengyelek voltak, náluk két csere történt. Az új-zélandiak akkor lemaradtak a dobogóról, de most vb-címvédőként ők voltak a legnagyobb esélyesek a győzelemre. Vezérevezősük, Lisa Carrington ötszörös olimpiai bajnokként vezette a csapatát. Komoly erőt képviseltek a tavaly vb-harmadik spanyolok is és ott voltak a mindig erős németek is.

A rajtból közepesen jöttek el a magyarok, a táv első felében ötödikként haladtak, féltávnál viszont már harmadikok voltak, és ezt a pozíciójukat nagy versenyben meg is őrizték.

Az, hogy még talán a saját elvárásukat is felülmúlták, jól látható volt a célba érés után, ahol nagy ünneplést csaptak.

Az első két helyen az új-zélandiak és a németek végeztek.

A női négyes a magyar küldöttség kilencedik érmét – a harmadik bronzot – szerezte a párizsi olimpián.

Csipes Tamara: eredményes csak az lehet, aki emberileg is fejlődik

Csipes Tamara szerint bátor taktikával versenyzett és csapatként nagyon jól működött a női kajak négyes, amely csütörtökön a várakozásokat felülmúlva bronzérmet nyert 500 méteren a párizsi olimpián.

„Nagyon kevesen hittek abban, hogy föl tudunk érni a dobogóra” – kezdte elemzését a vegyes zónában a négyesben kétszeres olimpiai bajnok klasszis versenyző, aki viszont sokszor biztatta társait.

„Néha úgy éreztem, többet vállalok, mint amennyit kellene azzal, hogy egy picit anyáskodó vagyok. Jóval idősebb vagyok, mint ők, nekik ez az első olimpiájuk, nekem az utolsó. Én tudtam, hogy ha fejben teljesen együtt vagyunk és mindannyian elhisszük, hogy amennyiben belepakoljuk, amit egyébként végigcsináltunk az elmúlt két évben egyenként, akkor magunkat is meglephetjük.”

Emlékeztetett rá, hogy az előfutam után éppen ezt mondta: szeretné, hogy lepjék meg magukat.

A Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes, Gazsó Alida Dóra összeállítású négyes olyan taktikát választott, amilyet eddig még nem alkalmazott: egymással egyetértésben nagyon elindultak, és mentek, amíg bírták.

„Az utolsó száz méteren teljesen szétestünk, de úgy érzem, hogy jól döntöttünk” – jelentette ki Csipes, aki kiemelte, hogy büszke fiatalabb csapattársaira. „A vízen is és emberileg is nagyon sokat fejlődtek. Szerintem eredményes csak az lehet, aki amellett, hogy belepakolja a fizikai munkát, emberileg is fejlődik közben.”

Elárulta, a célba érkezés pillanatában ő rögtön tudta, hogy meglett a harmadik hely, de a többiek nem merték elhinni, csak akkor, amikor kiírták.

„Mondtam nekik, hogy örüljetek már, milyen hülyén néz ki, hogy csak én örülök. Aztán kiírták, és megnyugodtak.”

Csipes megjegyezte, nagy teher került rá azt követően, hogy a válogatón elért nagyon jó ideje mindenhol megjelent.

„Még az új-zélandiak is megállítottak, hogy nyilatkozzak” – érzékeltette a helyzetet, hozzátéve, hogy „mázsás zsákot cipelt” mostanáig. Ugyanakkor az éremszerzéssel, amit megígért a kislányának, ezt a zsákot most bedobta a vízbe.

„Innentől szeretném úgy felfogni, hogy minden ajándék” – hangoztatta.

„Miközben az eredményhirdetésre öltöztünk át, mondtam a lányoknak, éjszaka megálmodtam, hogy nekem lesz egy érmem az olimpiáról. Nem tudtam, milyen és melyik számban szerezzük, de azt igen, hogy nekünk innen medállal kell hazamennünk” – nyilatkozott az éremátadó után Fojt Sára. „Nagyon örülök, hogy ez összejött. Valamilyen szinten magunknak is meglepetést okoztunk, mindenki másnak pedig még jobban.”

Magyarázatként annyit fűzött hozzá, hogy a csapat tagjai elhitték, bennük van a dobogó, és ez volt a kulcs a bronzéremhez.

Gazsó Alida Dóra szerint az esélytelenek nyugalmával versenyeztek és a céljuk nem az volt, hogy az előttük lévőket befogják, vagy lehagyják, csak mentek előre.

„Az volt a lényeg, hogy kievezzük magunkból, amit tudunk” – árulta el a siker receptjét Gazsó. „Azt próbáltuk megcsinálni, hogy jövünk egy kamikázét. Tudtuk, hogy miénk a leggyorsabb utolsó 250 méter, a bronznak pedig nagyon örülünk. Ez most egy arannyal ér fel.”

A BHSE 24 éves sportolója azt is megjegyezte, hogy az elmúlt fél évben rengeteg nehézségen mentek keresztül, sok kritikát kaptak, de az éremmel megmutatták, mire képesek.

„Ez fenomenális és nekünk mindennél többet ér. Ezt csapatként nyertük meg, egymásért csináltuk meg” – mondta Gazsó.

Pupp Noémi a bronzérem feletti öröme mellett a finálét is felidézte.

„Nagyon jól elkaptuk a rajtot és úgy érzem, hogy távolságon belül voltunk az új-zélandiakkal is. Azt beszéltük meg, hogy korábbra hozzuk a hoppot, ezzel próbálunk előnyt szerezni, mert tudtuk, hogy a táv második fele a miénk lesz. Az persze a végén látszott, hogy kicsit szétestünk, de az utolsó 50-100 méteren már mindenki csak csapkod és alig várja, hogy beérjen, mert majd kiesik a hajóból” – fejtette ki Pupp, akinek nővére, a párizsi játékokon ötödik cselgáncsozó, Pupp Réka a helyszínen szurkolt. „Nekem nagyon sokat jelent a jelenléte és az, hogy egy csalódás után is itt van és támogat. Sajnos még nem tudtam vele beszélni, de láttam a lelátón és kimutattam neki, hogy ez a bronzérem az övé is.”

