Dankó Gála 2024 – Kiosztották a Dankó Zenei Díjakat a magyar zene kiválóságainak

A Dankó Rádió idén is saját alapítású díjaival jutalmazta a magyar zene kiemelkedő képviselőit a Magyar Zene Házában megrendezett Dankó Gálán. A Dankó Zenei Díjakat hat kategóriában vehették át a díjazottak, akik előadásaikkal is szórakoztatták a közönséget. A gálát szilveszteri műsorként mutatja be a Duna és a Dankó Rádió.

A Dankó Zenei Díjat hagyományteremtő céllal alapította 2023-ban

a magyar zene népszerűsítésére és ápolására a Dankó Rádió.

A díjátadónak idén is a Magyar Zene Háza adott otthont, a gálaműsort december 9-én telt ház előtt tartották.

2024-ben a népzenei díjat a magyar nyelvterületek hagyományos népzenéjét képviselő Tükrös Együttes nyerte el, míg a cigányzenei díjat Lukács Csaba klarinétművész kapta.

Az operettelőadói díjjal Fischl Mónikát, Liszt Ferenc-díjas primadonnát, a magyarnóta-díjjal pedig a 100 Tagú Cigányzenekar énekesét, Tolnai Andrást tüntették ki.

Az előadói díjat Roby Lakatos hegedűvirtuóz, világzenész vehette át. Az életműdíjat Madarász Katalin népdal- és nótaénekes érdemelte ki, amelyet korábban Eredics Gábor csatornaigazgató adott át neki; az ünnepélyes pillanatról készült videót a közönség is megtekinthette.

A nagyszabású showműsorban a díjazottak produkciói mellett olyan sztárvendégek léptek fel, mint Soltész Rezső, Ferenczi György, Simon Boglárka, Jenei Gábor, Mikó István és a Vujicsics együttes, valamint

elhangzott „Az év magyarnótája 2024” verseny győztes nótája, a Messze van a kicsi falum is.

Az est házigazdái a Dankó Rádió két műsorvezetője, Budai Beatrix és Gaál Zoltán voltak.

Az új Dankó Zenei Díjas előadókkal folyamatosan találkozhat a közönség a közmédia csatornáin a két ünnep közötti időszakban: az M5 kulturális csatorna Librettó és Kontúr adásaiban vagy a Duna Család-barát és Családi kör című műsoraiban. A Dankó Rádió tematikus hétvégét tart ezen a hétvégén a díjazottak tiszteletére és egy egész héten át tartó Facebook-játékkal is kedveskedik.

MTVA/Felvidék.ma