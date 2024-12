Rövidpályás úszó-vb – Rekordrészvétel és csúcseső, közvetítés 150 országban

Hat nap alatt több mint húszezer néző követte a helyszínen a múlt heti budapesti rövidpályás úszó-világbajnokság versenyeit és 150 országban volt élő közvetítés a futamokról – derült ki a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) összegzéséből.

A Duna Arénában rendezett vb-n harminc felnőtt világcsúcs született, a magyarok két-két arany-, illetve ezüstérmet szereztek.

Kós Hubert, aki 200 méter háton győzött, 100 méter háton pedig második lett, nyolcszor állt rajthoz hátúszószámokban, és mind a nyolcszor országos csúcsot ért el – ilyenre magyar úszó korábban még nem volt képes.

Az év utolsó nagy világversenyére 195 országból érkezett 985 sportoló – ami ugyancsak duplán rekordnak számít (2021. Abu Dhabi – 183 ország, 943 sportoló). Hat nap alatt 150 ország nézői követhették az eseményeket, de a nemzetközi szövetség, a World Aquatics visszajátszó platformján a világ összes országában követhetők voltak a versenyek. Így a záró napon Budapest világbajnoki színek fényeiben pompázó Lánchídjának látképét élőben több tízmillió néző csodálhatta meg – olvasható az NRÜ közleményében.

„A budapesti „vizes Grand Slam (vb, junior vb, úszó világkupa, rövidpályás vb) negyedik eseményén összesen csaknem 2500-an dolgoztak, a teljes szervezésben ezenkívül 1700-an segítették a központi csapatot, és a vb kiemelkedő sikeréhez annak a csaknem 600 önkéntesnek a munkája is kellett, akik folyamatosan segítettek a sportolóknak, nézőknek a Duna Arénában, a hotelekben és a reptéren.”

„Az idei év nagy sporteseményei, a labdarúgó-Európa-bajnokság, az olimpia és a paralimpia után a rövidpályás úszó-világbajnokság is megmutatta, hogy a sport milyen felejthetetlen élményeket tud adni mindenkinek.

A fantasztikus világcsúcsok és a magyar csapat remek eredményei mellett a sportirányításban arra vagyunk a leginkább büszkék, hogy ismét megtelt a világ legjobb uszodája, a Duna Aréna, hogy honfitársaink ezrei élhették át újra személyesen az úszósport csodáját” – értékelte az eseményt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. – „A kormány a világbajnokság megrendezésének támogatásával ismét jelezte elköteleződését a sport mellett, így újra olyan élményeket szerezhettek a versenyekre kilátogatók, amelyek ösztönözhetik őket, hogy maguk is belépjenek a sportcsaládba és tegyék életük részévé a rendszeres mozgást” – tette hozzá.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, a szervezőbizottság társelnöke kiemelte, hogy a szervezésnél nem csupán a látványosság volt fontos szempont, de a környezetvédelmi és fenntarthatósági törekvések is. „Sok eseményt láttunk már vendégül 2017 óta, de ez volt mind közül a legzöldebb, ezt biztosan állíthatom.”

Hozzátette: karácsony közeledtével igyekeztek sokaknak ajándékkal kedveskedni, így száz tanintézményből 2600 általános iskolás, valamint az Országos Mentőszolgálat munkatársai is élőben szurkolhattak a délelőtti előfutamokon, a szervezők vendégeként. Szintén többen itt lehettek a csaknem 50 ezer gyerek úszásoktatását lehetővé tévő Úszó Nemzet Programban résztvevői közül.

„Nincs annál fontosabb egy fiatal számára, ha élőben láthatja a példaképeit, vagy esetleg itt választ magának példaképet – és reményeink szerint sportágat is”

– mondta ennek kapcsán Wladár Sándor.

A fiatalok, de még az aktív úszók számára is inspiráló volt – tér ki rá a közlemény -, hogy a világbajnokság nagyköveteként két olyan legendás úszó vett részt az esemény népszerűsítésében, mint az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina, illetve az öt olimpián hat érmet szerző, világ- és Európa-bajnok Cseh László.

Az idén 175 éves Lánchidat, Budapest jelképét szintén milliók csodálhatták hat napon keresztül, hiszen a világbajnokság logójában is megjelent, a szervezők pedig a Duna Arénába is bevarázsolták, egyedi és megismételhetetlen látványelemet hozva létre az éremátadásokhoz.

Úszó-világeseményeken még csak példa sem volt hasonló konstrukcióra, mint Szántó Dávid, a szervezők operatív igazgatója elárulta,

350 órányi tervezőmunka után 2800 munkaóra alatt állították össze az 1600 elemből álló szerkezetet, amely felbecsülhetetlen mértékben járult hozzá Budapest városmarketingjéhez.

A Lánchíd emellett kirajzolódott az érmeken is, különösen, amikor a dobogón végzett úszók egymás mellé tették a fotózások alkalmával – így tényleg országokat, nemzeteket kötött össze ez a világbajnokság.

„A rövidpályás úszó-vb méltó módon tette fel a koronát a 2024-es évre, a rekordmennyiségű világrekord mellett a magyar úszók kivételes teljesítménye is jól mutatja, hogy Budapest az úszósport egyik fellegvára. A magyar főváros idén is több világraszóló eseménynek adott otthont – így például a városi sportok olimpiai kvalifikációs sorozatának vagy a 45. FIDE sakkolimpiának -, és házigazdaként minden alkalommal bizonyítottuk, hogy a legösszetettebb események fogadására is alkalmasak vagyunk. Ráadásul Budapest vonzó úti cél is, ahol a vendégként érkező, külföldi sportszeretők a szurkoláson túl is számos pozitív élménynek lehetnek részesei” – mondta el Falvai Mátyás, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség vezérigazgatója.

A közlemény szerint

„versenyzők, edzők, sportvezetők nem győzték hangsúlyozni, hogy milyen fantasztikus hangulatban, mennyire tökéletes körülmények között zajlott ez a világesemény”.

Kós Hubert legendás edzője, Bob Bowman a médiával való találkozás alkalmával hangsúlyozta: „ez a világ legjobb uszodája, amelyben a szervezők a lehető legjobb körülményeket biztosítják, így könnyű az úszóknak a legjobbjukat nyújtani”.

Többen is jelezték: már alig várják, hogy nem egészen három év múlva, 2027 nyarán visszatérhessenek, amikor az olimpiai kvalifikációs, hat sportágat felvonultató vizes világbajnokság házigazdája lesz Magyarország.

