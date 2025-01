Vége a Csináljuk a fesztivált! válogatóinak – A 30 legjobb magyar slágerrel folytatódik a showműsor

Szombat este újabb fergeteges két órát tölthettek a nézők a Csináljuk a fesztivált! slágereivel a Dunán: ezúttal a 2000-es évek magyar slágerein száguldhattak végig. Az év első adása egyúttal a korszakos válogatók végét is jelentette: kiderült, mely produkciókkal véglegesült az elődöntős mezőny.

Korda György születésnapjának megünneplésével vette kezdetét a Csináljuk a fesztivált! szombati adása. A showműsor rangidős zsűritagját álló taps és torta fogadta, de ő a rá jellemző szerénységgel nem szerette volna elragadni a nézők figyelmét, ezért a szó csakhamar a szilveszteri adás továbbjutó produkciójára terelődött: a műsorvezetők, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre bejelentették, hogy a Limbó-hintó folytathatja a versenyt Csorba Lócival.

A változatos stílusú slágereket és meglepő dal- és előadó párosításokat felvonultató, 2000-es évek időszakát megidéző adás további része is bővelkedett meglepetésekben. A műsor történetében először szereplő rapper, Curtis és partnere, Veréb Tamás az élre repítette a Halott Pénz Valami van a levegőben című slágerét. Másodikként végzett Zséda egyik leghíresebb dala, a Motel, amelyet ezúttal Wolf Kati énekelt egy érzelmekkel teli előadásban, és még épp dobogósként jutott tovább a Nem lehet két hazád című Hobo Blues Band-dal Vastag Csaba feldolgozásában. Negyedik helyre futott be a Nincs semmi másom című Kökény Attila-slágerrel Vastag Tamás, az ötödik pedig az energikus NOX-szerzemény, a Forogj, világ! lett Völgyesi Gabi előadásában, aki most először sógornője dalát vihette színpadra. Az utolsó két kiadó helyre a Már nem szédülök és a Színezd újra került be, előbbi A Dal 2024 győztes produkciójának előadója, László Evelin és Bűdi Szilárd, utóbbi Pély Barna előadásában.

Az első elődöntő január 11-én várja a nézőket, amikor megújulva térnek vissza az évad eddigi kedvenc produkciói.

A 30 slágerből álló, teljes mezőny már elérhető a Médiaklikken, amely felületen újranézhetők az eddigi adások.

Csináljuk a fesztivált! – szombatonként 19:35-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma