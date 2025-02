Orbán Viktor: a magyar kormány arra készül, hogy az amerikaiakkal kössön egy „tekintélyes méretű” gazdasági megállapodást

Három forrásból: a Soros-alapítványoktól, az amerikai kormányzattól és Brüsszeltől is kaptak pénzt magyarországi civil szervezetek, NGO-k azzal a céllal, hogy a baloldali témákat erőltessék, ezzel erősítsék az ellenzéki pártokat és buktassák meg a kormányt – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor elmondta, a magyar kormány arra készül, hogy az amerikaiakkal kössön egy „tekintélyes méretű” gazdasági megállapodást;

Kitért arra is, hogy az elnök úgy döntött, nyilvánosságra hozza, az amerikai kormányzati szervek kiknek és mennyi pénzt juttattak az elmúlt években. „Az történt, hogy a liberális globális elit az amerikai költségvetést és az amerikai kormányzatot arra használta, hogy az ő céljait, pénzügyi és ideológiai céljait az amerikaiakkal finanszíroztassa az egész világon. Ezt persze segélynek állították be, de valójában egy politikai befolyásolási eszközről van szó” – mondta a miniszterelnök.

Kiemelte: a kedvezményezett szervezetek kaptak pénzt egyfelől a Soros-alapítványokból, másfelől az Egyesült Államok kormányzati költségvetéséből is, ebből a pénzből végezték a „közösségromboló, migrációt támogató, családellenes, genderőrületeket finanszírozó” tevékenységeket az egész világon. Magyarországon még annyival bonyolultabb a helyzet, hogy „egy harmadik pénz is beesett”, mert Brüsszel is támogatja ezeket a célokat – fűzte hozzá.