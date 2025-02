Magyar feliratú címeres mezben lép pályára a Trencsén csapata a Slovan ellen

Nem akármilyen módon ünnepli meg alapításának 120. évfordulóját Trencsén focicsapata, az AS Trenčín. Az 1905-ös alapítás kori címeres, retro mezben lépnek pályára a hétvégi fordulóban, amelyen csak magyarul szerepel a csapat alapítási neve: Trencséni Torna Egyesület (ajjaj és mi lesz az új, egyelőre még nem létező nyelvtörvénnyel?).

A magyar szíveket és szemeket gyönyörködtető mez pikantériája, hogy ráadásul a magyarellenességéről híres Slovan ellen lépnek pályára benne a trencséniek Csák Máté vára alatt. Meg kell hagyni, ilyen vitézi bátorságot a DAC-tól is szívesen látnánk.

De hol is kezdődött ez a történet?

A klub hivatalos honlapja szerint, amikor 1904. november 28-án a trencséni Erzsébet Szállóban (a mai Hotel Elizabeth) összegyűlt egy lelkes csapat, kevesen sejthették, hogy egy olyan futballhagyományt alapoznak meg, amely 120 éven át fennmarad. Ez a történelmi pillanat pedig hivatalosan is beírta magát a trencséni futball kezdetei közé. Az alapszabályzatot 1905 januárjában nyújtották be a Trencsén Vármegyei Hivatalnak. Az elszántság és a sport iránti szeretet olyan alapokat teremtett, amelyeken ma az AS Trenčín futballklub alapul – írják.

A város piros-fehér színeiben a klub első elnöke, Motka Arpád vezetésével kezdett kiépíteni valamit, ami generációk életének elválaszthatatlan részévé vált.

„Már e jelentős dátum előtt is történt egy fontos esemény Trencsénben: 1904. július 17-én Orbán Pál szervezte meg az első futballmérkőzést, amelyet a főherceg látogatásához kapcsolódóan rendeztek. A katonai ezredek csapatai az angol szabályok szerint játszottak, ezzel elindítva a város futballéletét. A klub tovább fejlődött, és első mérkőzésein nemcsak tapasztalatokat, hanem győzelmeket is szerzett. A különböző akadályok ellenére otthonra talált a Horná Sihoť stadionban, piros-fehér mezét pedig országszerte megismerték”

– írja a klub.

Ahogy beszámolnak róla, az AS Trenčín már az előző évben is megemlékezett történelméről a trencséni futball Hírességek Csarnokának átadásakor, most pedig a Niké Liga 21. fordulójában, a pozsonyi Slovan elleni mérkőzésen különleges jubileumi mezben lép pályára.

A mez több egyedi részlettel is rendelkezik, például az első, alapítási klubjelvény szerepel rajta, amelyen gyöngybetűkkel szerepel magyarul: a TRENCSÉNI TORNA EGYESÜLET.

A mez dizájnja a történelmi csíkos mintákból merít, a hagyományos piros-fehér színkombinációban. A limitált kiadású szerelésből összesen csak 120 darab készült és mindegyik egyedi gyártási számmal rendelkezik. A szurkolók két módon szerezhetik meg ezeket a mezeket: az eredeti játékosmezek árverésén, illetve a klub szurkolói boltjában lesz megvásárolható a készlet erejéig.

A klubnak ezúton is gratulálunk a szép kerek jubileumhoz. Örülünk, hogy Szlovákiában 2025-re eljutottunk odáig, hogy a magyar múltat a szlovákok is ne letagadják, titkolják vagy szégyelljék, hanem büszkék legyenek rá. Ez ugyanis közös érdekünk. És akkor talán közös is a jövőnk.

Csonka Ákos/Felvidék.ma