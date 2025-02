Sikeres nótaest Kismagyaron

Kis lélekszámú falurész vagyunk a Csallóköz szívében. Jó tíz évvel ezelőtt gondoltunk egy nagyot, és aktív szépkorú hölgyekből alapítottunk egy daloskört. Kezdetben csak a magunk szórakoztatására énekeltünk népdalcsokrokat, magyar nótákat, majd felléptünk a helyi rendezvényeken is.

Mivel fellépéseinknek jó visszhangja volt, bővítettük a műsorunkat az adott ünnepekhez igazodva, sőt még vidám zenés jelenetekkel is tarkítottuk előadásainkat, amelyekkel a környező falvakban is szerepeltünk, nagy sikerrel. Időközben – legnagyobb örömünkre – sikerült férfiakat is bevonni a műsorainkba.

Nótás kedvünk azóta is töretlen,

idén már 11. alkalommal sikerült megrendeznünk a hagyományos nótaestet, melybe a hazai amatőr énekeseken kívül a környező falvak énekesei is szívesen bekapcsolódnak.

Büszkék lehetünk, hogy ismét egy színvonalas, telt házat vonzó estet tudhatunk magunk mögött.

Célunk a nótaesttel, hogy minél több emberhez eljuttassuk a szép nótákat, s aki szereti a magyar nótát, a szívügyének érezze nótakincsünk megőrzését. A közös éneklés, a szívből jövő nótázás összekovácsolja a magyar embert, erősíti és olyan baráti légkört teremt, mely derűt hoz valamennyiünk számára.

Nemes célunk, hogy közösen ápoljuk őseink hagyományát, hogy e műfajunk a jövőben is tovább virágozzon mindannyiunk örömére. Fellépőink, akiknek ez a szép este köszönhető, hiszen szívvel-lélekkel álltak színpadra: Süli János és Sárosfai Teréz Sárosfáról, Molnár Aranka Gelléből, Hakszer Vilmos és Rajcsányi Zoltán Jókáról, Berger Mária Békéről, Rajcsányi Béla Szencről, Sztranyovszky Sándor Nagymagyarról, Ágh Terézia, Szlávik Renáta, Tóth Ferenc és Muzslay Pál Kismagyarról.

Magyar nótát énekelni és dalolni úgy az igazi, ha cigányzene kíséri, ezt nagyon profi módon tette Vontszemű József és cigányzenekara. Nagy-nagy köszönet a vezetőségi tagoknak a szervezésért, a támogatóinknak az anyagi hozzájárulásért és nem utolsósorban a hálás közönségnek, akik ismét zsúfolásig megtöltötték a kis kultúrházat.

A szerző a Csemadok Kismagyari Alapszervezetének elnöke

Fülöp Ludmilla/Felvidék.ma