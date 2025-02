Még nem tudni, miként tartja meg az Úrangyala imádságot a katolikus egyházfő

A péntek és a szombat még szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, Ferenc pápa miként reagál az új terápiára – mondta Matteo Bruni szentszéki szóvivő újságíróknak pénteken.

A vatikáni sajtóközpontban rögtönzött tájékoztatón a szóvivő hozzátette, hogy Ferenc pápa a péntekre virradó éjszakát is nyugodtan töltötte, ülve kezdte meg a napot, de fel is állt kórházi ágyából. Elhangzott, hogy a 88 éves egyházfő kórházi kezelése során több alkalommal is módosították a gyógykezelést, ezért a következő két nap még szükséges ahhoz, hogy kiderüljön, miként reagál az új terápiára.

Matteo Bruni közölte,

még nem született döntés arról, miként tartja meg vasárnap délben a hagyományos Úrangyala imádságot a katolikus egyházfő.

Egy hete a pápa nem mondta el az imát, annak a szövegét írásban tették közzé.

Egyházi hagyomány szerint az egyházfő a Gemelli-klinika pápai kórterme ablakából is elmondhatja az imát.

A pápa február 14. óta tartózkodik a Gemelli-klinikán, ahova hörghuruttal érkezett, de az kétoldali tüdőgyulladássá súlyosbodott.

MTI/Felvidék.ma