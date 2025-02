Felvidéki kötődésű hangoskönyvet jelentetett meg a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesülete

A Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesülete széleskörű tevékenységet folytat. Egyéb tevékenységek mellett hangoskönyveket is készítenek. A legutóbbi ilyen alkotásuk a Felvidékre, azon belül Mátyusföldre kalauzolja el a hallgatókat. A kiadvány a dunamocsi születésű Nehéz Ferenc Két harangszó ölelkezett című novellaválogatását dolgozza fel, ugyancsak a felvidéki származású Lajos András színművész tolmácsolásában.

„Nehéz Ferenc Két harangszó ölelkezett című kötete 2021-ben került képbe, amikor Lajos András még a Covid idején tartott egy online tavaszköszöntő előadást, és ott olvasta fel az egyik novellát. Már előtte is hallottam ugyan a szerzőről, de nem olvastam tőle semmit, ugyanis a kötetei nem nagyon voltak elérhetőek. De akkor annyira megtetszett, hogy ötletelni kezdtünk, hogy csináljunk belőle hangoskönyvet” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Takács Pető Péter, a Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületének az elnöke.

Mint megtudtuk, a hangoskönyv a Miskolci Nemzeti Színház hangstúdiójában készült, Mádi Bálint hangmérnök segítségével. A magyarországi nonprofit szervezet vezetője megjegyezte, a színház hangstúdiójában számos remek hangoskönyv született meg a társulat színművészeinek tolmácsolásában.

Az egyesületnek nem ez volt az első ilyen hiánypótló kiadványa. Ezzel kapcsolatban Takács Pető Péter kifejtette: igyekszünk olyan könyveket választani, amik még korábban nem léteztek hallgatható formában.

Magyar hangzós kiadványok mellett angol nyelvű hangoskönyveket is kiadnak. Alapkövetelmény a kiváló nyelvi minőség, ez alapján keresik a megfelelő felolvasót. Ennek a feltételnek remekül megfelel az egyesület alelnöke, Varsányi Ferenc, aki angoltanár, illetve egy kedves skót barát, Gav Duncan, aki a magyar nyelvet is remekül elsajátította.

Több szinten igyekeznek támogatni a látássérülteket és a gyengénlátókat. Mint az egyesület elnöke elmondta: „Időről-időre igyekszünk két ügyvéd segítségével jogi támogatást adni az élet sűrűjében elakadt látássérülteknek, illetve a távlati tervekben szerepelnek oktatással (nyelvi, illetve számítógépes) kapcsolatos elképzelések.”

A hangoskönyvekhez kapcsolva létre hozták a Hangoskönyvek a vakvilágban – Megyünk és elmondjuk! címet viselő rendhagyó irodalomórát, ahol általános és középiskolás diákokkal beszélgetnek hangoskönyvekről, színházról, irodalomról. Ezeken az alkalmakon természetesen szóba kerülnek a vakok, látássérültek, az ő mindennapjaik is.

„Mindig biztatjuk a gyerekeket, hogy bátran kérdezzenek a témákkal kapcsolatosan, hiszen akkor lesz igazán jó a beszélgetés, ha arról van szó, ami őket érdekli. Próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy a bácsi vagy a néni a fehér bottal nem valamiféle különleges csudabogár, hanem pontosan olyan, mint ő, csak pechjére pont nem lát. A passzív sajnálkozást szeretnénk aktív segítőkészséggé változtatni.

Budapesti és miskolci iskolák mellett tavaly a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontba is eljutottunk. Idén is lesz több felvidéki helyszín, bár ezek még szervezés alatt állnak”

– fogalmazott az eseményekkel kapcsolatban.

Mint látható, az egyesület igyekszik kapcsolatait kiterjeszteni a Felvidékre is. Térségünkben is keresik azon szervezeteket, amelyekkel közös tevékenységet, közös programot tudnának kialakítani.

Most próbáljuk keresni a kapcsolatot a hasonló, határon túli szervezetekkel, hogy közös tevékenységeket tudjunk kialakítani, közös programokat hozzunk létre – fejtette ki.

Egyre népszerűbbek az egyesület által kiadott hangoskönyvek. „Az Érik a viharnak kiugróan jó a fogadtatása, többen írták, hogy letöltötték, és kocsiban, vezetés közben hallgatják. De a Rock napszámosai is generált néhány megosztást, kommentet, üzenetet. A Nehéz Ferenc is jól indul, sok visszajelzést kapunk, itt főleg üzenetek jönnek, köszönik, hogy elkészült” – reflektált az elnök.

A Két harangszó ölelkezett című novelláskötet 25 szöveget tartalmaz, a felolvasások elérhetőek az alábbi Youtube-csatornán. A Vakok és Gyengénlátók Bükki Egyesületéről bővebben a szervezet honlapján és hivatalos közösségi oldalán olvashatnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma