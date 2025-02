Olimpikonnak lenni és a hazát képviselni fantasztikus dolog – mondta Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök a márciusi Speciális Olimpia Téli Világjátékokra utazó magyar csapat mai eskütételén a Sándor-palotában.

A magyar államfő köszöntötte a kilenc versenyzőt és 11 kísérőt, és gratulált az olaszországi eseményre kijutott sportolóknak. Mint mondta, az, hogy itt vannak, már nagy eredmény, mert azt jelenti, hogy jól tudnak küzdeni és tisztességgel versenyezni.

– hangsúlyozta Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök kiemelte, hogy olimpikonnak lenni és a hazát képviselni „fantasztikus dolog”, s ezt a jelenlévők kiérdemelték. Hozzátette, hogy megbecsülést az érdemel, aki magából a lehető legjobbat tudja kihozni, márpedig „önök ezt teszik”.

„Örülök, hogy az önök példája is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon szeressenek sportolni az emberek. Örülök, hogy megmutatják másoknak is, milyen jó is tud lenni a sportolás”