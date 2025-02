A magyarok nem kedvelik a streamingelt sportközvetítéseket

A megkérdezettek csupán 17 százaléka tartja elfogadhatónak, hogy az UEFA-bajnokok ligája legfontosabb mérkőzéseit idén kizárólag online, az RTL előfizetéses streaming szolgáltatásán lehet megtekinteni – egyebek mellett ez derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss kutatásából, amely a sportok iránt érdeklődő felnőttek online, reprezentatív kérdőíves felmérésével, valamint mélyinterjúkkal vizsgálta a sporttartalmak jelentőségét a hazai médiában.

A hatóság szerdai közleménye szerint a megkérdezettek többsége elsősorban a labdarúgás, a kézilabda vagy az autósportok iránt érdeklődik,

kedvenc sporteseményeiket jellemzően a televízióban követik, míg a sporthírekről főleg online tájékozódnak.

A hazai sportrajongók három legnépszerűbb televíziócsatornája az M4 Sport, az M4 Sport+ és a Sport1, míg a sporthíreket főképp a nemzetisport.hu és az m4sport.hu oldalán keresik – tették hozzá.

A különféle sportágak követőinek 81 százaléka hazai és nemzetközi mérkőzéseket egyaránt szokott nézni, míg kizárólag hazai sporteseményekre csupán 11 százalékuk korlátozza az érdeklődését.

A legtöbben a nyári olimpiai játékokat, illetve a különféle sportok Európa- és világbajnokságait szokták követni, fizetni is ezek közvetítéseiért lennének hajlandóak a legtöbben,

41 százalék azonban semmilyen sportesemény megtekintéséért nem adna ki külön pénzt – ismertették.

A megkérdezettek mintegy fele hallott már arról, hogy az UEFA-bajnokok ligája legnagyobb érdeklődésre számot tartó mérkőzéseit idén csak azok követhetik, akik előfizettek az RTL streaming szolgáltatására.

A felmérés szerint a hír ismeretében csupán 13 százalék tervezi, hogy előfizet a platformra, ők elsősorban a sportág 40 évnél fiatalabb rajongói, az RTL döntését a kutatás résztvevőinek fele inkább nem, vagy egyáltalán nem tartja elfogadhatónak, és csupán 17 százalék érzi vállalhatónak.

Az NMHH mélyinterjús felmérései arra is rámutattak, hogy jellemzően még a labdarúgás iránt elkötelezett csoportok sem terveznek előfizetni az RTL+ szolgáltatására csupán a BL-meccsek miatt.

Bár lemondással jár, hogy így nem tudják élőben követni a mérkőzéseket, a legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy nem szeretnék vállalni egy újabb előfizetés terheit csupán azért, hogy megtekinthessenek néhány futballmeccset.

A megkérdezettek közel 60 százaléka szerint a sport jelentős hatással van a gyermekek életére és magatartására is.

Arra, hogy milyen sportok iránt érdeklődnek a fiatalok, a közvetlen környezetükön kívül a médiának is nagy befolyása lehet: a személyes interjúkban többen említették például Szoboszlai Dominik labdarúgót, aki sokat szerepel a médiában, és ezzel a fiatalok érdeklődési körébe emeli a futballt, de arra is fény derült, hogy az élsport nem ritkán a felnőtteket is képes rábírni a mozgásra.

A kutatás részletes eredményei már elérhetőek az NMHH honlapján. A https://youtu.be/EzDZmwQZ_Vw linken elérhető videóban Brlázs Ágnes, az NMHH kutatási szakértője ismerteti a tanulmány legfontosabb megállapításait – áll a közleményben.

MTI/Felvidék.ma