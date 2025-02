Az államfő megkapta a Huliak miniszteri kinevezésére vonatkozó javaslatot

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök csütörtökön benyújtotta Peter Pellegrini államfőnek a Rudolf Huliak köréhez tartozó négy frakció nélküli képviselő aláírását, ezzel garantálva a szükséges 76 képviselői szavazatot és a parlamenti többséget – erősítette meg az elnöki hivatal, hozzátéve, hogy a miniszterelnök javasolta Rudolf Huliak kinevezését az idegenforgalmi és sportminisztérium élére.

A miniszterelnök javaslata Dušan Keketi (SNS-jelölt) idegenforgalmi és sportminiszter visszahívására is vonatkozik, a helyét Huliak veszi át. „Tekintettel a jelölésre, rövidesen meghívom Rudolf Huliakot személyes konzultációra az elnöki palotába” – mondta az államfő, és rámutatott, hogy a személyi kérdések megoldásával kapcsolatban fontos a házelnök megválasztásának kérdése is.

A miniszter felmentésének és kinevezésének időpontját még nem tűzték ki. Az elnöki hivatal a napokban tájékoztat a további lépésekről.

A kormányfő által benyújtott javaslat része a kormányt támogató nyilatkozat és a kormányprogram is, amelyet aláírt a négy frakció nélküli képviselő. Fico reméli, rövid időn belül egy második javaslatot is az államfő elé terjeszthet. A kormányfő egyetért az államfővel abban, hogy a személyi kérdéseket érintő javaslatokról szóló döntés a parlament elnökének megválasztására is kiterjedhet.

Ha nem született volna megegyezés a Hlas-SD-ben és az SNS-ben, Fico már február 17-én konkrét személyekről szóló javaslatokat nyújtott volna be az államfőnek a kormányt érintő személyi változásokra vonatkozóan. A múlt héten módosították a koalíciós szerződést, amelynek értelmében a Hlas-SD és az SNS is lemond egy minisztériumról. A Smer-SD-é lesz a beruházási, régiófejlesztési és informatizációs minisztérium, valamint az idegenforgalmi és sportminisztérium.

A parlamenti képviselők arányának megváltozására, valamint az SNS és a Hlas-SD parlamenti frakciójában történt változásokra reagálva módosították a koalíciós szerződést.

(TASR/Felvidék.ma)