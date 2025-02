Európában először Prágában állítják ki a két legértékesebb etiópiai régészeti leletet

Etiópia kölcsönözte Csehországnak nemzeti kulturális örökségének két leghíresebb, legértékesebb régészeti leletét: a Lucy névre keresztelt, mintegy 3,2 millió éves emberi csontvázat, amely a világon az eddigi legrégebbi australopithecus, valamint a mintegy százezer évvel még régebbi Szelam néven ismert gyermekcsontvázat – közölte a cseh Nemzeti Múzeum Prágában.

„Az idén lehetőségünk nyílik kiállítani Csehországban Lucy több mint hárommillió éves csontvázát. Ez abszolúte kiemelkedő, rendkívüli kulturális esemény.

El kell mondani, hogy ezek a csontvázmaradványok most első ízben lesznek láthatóak Európában. Rendkívül értékes fosszíliákról van szó. A kiállítással kapcsolatos intézkedések szintén rendkívüliek lesznek” – közölte ezzel kapcsolatban Petr Fiala cseh miniszterelnök újságírókkal.

Lucy csontvázának maradványait, a teljes csontváz mintegy 40 százalékát találták meg. 1974-ben fedezték fel amerikai régészek Donald Johnson vezetésével, Szelam csontjait pedig mintegy negyedszázaddal később szintén amerikaiak tárták fel.

A női csontváz a Lucy nevet a Beatles együttes Lucy in the Sky with Diamonds című dala után kapta, amelyet a munkájuk közben gyakran hallgattak a régészek.

A két rendkívül értékes régészeti lelet a prágai Nemzeti Múzeum történelmi épületében lesz megtekinthető az Emberek című nagyszabású kiállítás keretében augusztus 25-től október 23-ig.

Petr Fiala szerint a két rendkívül értékes régészeti lelet prágai kiállításáról hivatalos etiópiai látogatása során 2023 novemberében sikerült megállapodni.

(MTI)