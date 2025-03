Fico: Szlovákia nem nyújt pénzügyi vagy katonai támogatást Ukrajnának

Robert Fico miniszterelnök tájékoztatása szerint Szlovákia nem vállalta semmilyen pénzügyi vagy katonai támogatás nyújtását Ukrajnának az Európai Tanács (ET) csúcstalálkozóján. A kormányfő sikerként könyveli el, hogy az Európai Tanács elismerte Szlovákiának az Ukrajnán keresztüli gáztranzittal kapcsolatos fenntartásait és aggodalmait, ezért az Európai Bizottságnak, Szlovákiának és Ukrajnának megoldást kell találnia erre a kérdésre – mondta pénteki sajtótájékoztatóján a miniszterelnök.

„A tanács elismerte, hogy jogosak az észrevételeink és az aggodalmaink, mi ezeket folyamatosan felvetjük, mert tudjuk, mit okoz az, ha a gáz nem halad át Szlovákia területén, és onnan tovább Európába” – mondta Fico, majd

hozzátette, Szlovákiának ezzel kapcsolatban politikai mandátuma van, amivel erős nyomást gyakorolhat Ukrajnára.

A kormányfő közölte, hogy Denisa Saková (Hlas-SD) gazdasági miniszter pénteken Brüsszelben tárgyal az azerbajdzsáni gáz Ukrajnán keresztüli tranzitjának lehetőségeiről.

A kormányfő hazugságnak nevezte azokat a kijelentéseket, hogy Szlovákia anyagilag vagy katonailag segítené Ukrajnát. „Mutassák meg nekem, hol vállaltam tegnap ilyen kötelezettséget. Ha Ukrajnáról van szó, akkor se egyetlen euró, sem ingyen lőszer” – jelentette ki Fico, és hozzátette, a szlovák kormány kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának, emellett további kétoldalú tárgyalásokra törekszik az ukrán kormánnyal.

A miniszterelnök azt mondta, reméli, hogy erre rövid időn belül sor kerül.

Megjegyezte, hogy ha az Egyesült Államok nem hajlandó garantálni Európa biztonságát, akkor az a kérdés, hogyan fognak erről közösen gondoskodni a tagállamok.

Fico győzelemnek tartja, hogy a védelmi kiadások nem részei a Stabilitási és Növekedési Paktumnak. Nagyra értékelte továbbá a rugalmasságot az uniós források felhasználása terén, valamint azt, hogy a védelmi projektekbe bevonják az Európai Beruházási Bankot és a magánszektort.

A csütörtöki (március 6.) brüsszeli csúcstalálkozón a 27 uniós tagállam vezetője megállapodott a védelem megerősítéséről szóló dokumentum végleges szövegéről. Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtandó katonai segítségről szóló záradékot.

A nyilatkozat, amelyet a többi 26 uniós tagország, köztük Szlovákia is támogatott, megerősíti az EU-nak az ukrajnai háborúval kapcsolatos korábbi álláspontját, hangsúlyozza az igazságos és tartós béke szükségességét, valamint az uniónak azt az elköteleződését, hogy továbbra is minden segítséget meg kell adni Kijevnek, a katonai segítséget is beleértve.

TASR/Felvidék.ma