A „80 nap alatt a Föld körül“ c. kiállítással nyílik meg az idei turistaidény a füleki várban

Március 14-én indul a turistaszezon a füleki várban, s egyben ekkor nyílik meg a „80 nap alatt a Föld körül” c. kiállítás a Bebek-torony 5. szintjén.

A kiállítás különböző egzotikus műtárgyakat mutat be a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményéből, amelyek az 1850 és 1950 közötti időszakból maradtak fenn. Az intézmény gyűjteményében jelentős számban megtalálhatók Európán kívüli, egzotikus területekről származó tárgyak is. A 19. század második felében, valamint a 19. és 20. század fordulóján élő utazók, gyűjtők és múzeumi szakemberek nemcsak az adott régió vagy Magyarország sajátos tárgyait gyűjtötték, hanem értékes, külföldi tárgyak dokumentálásával is foglalkoztak.

A műtárgyak különböző területekről származnak, beleértve Észak- és Dél-Amerikát, Afrikát, Ázsiát és Óceániát.

A tulajdonosok neve sok esetben ismeretlen, viszont felfedik a gömör-kishonti arisztokrácia és polgárság utazási szokásait, valamint világképét.

Másrészt ismert személyiségek neveit is megtaláljuk közöttük, mint például gróf Andrássy Manóét, aki utazásokat tett a Távol-Keletre, és a jellegzetes kalandvágyó életmódot prezentálja, továbbá Munkácsi Süteő István nagybirtokosét, Maróthy-Gömöry Margit színművésznőét, aki a misztikus keleti vallásfilozófia iránt érdeklődött, vagy Gedeon Tihamér vegyészmérnökét, kinek utazási motivációját a tudományos kutatások és felfedezések határozták meg.

Az érdeklődők többek között láthatnak majd kínai „gyógyító” kardot, japán vázát és selyempapírra készült grafikákat, indiai kézi legyezőt és tőrt, afrikai fonott kosarat, dobot és hármas tőrt krokodilbőrből készült tokban, amerikai Kossuth-bankókat és más érdekességeket.

A kiállítás megnyitójára 16:30-kor kerül sor.

A tárlat május 4-ig látogatható a Bebek-toronyban.

Március 21-én, 16:30-kor a Füleki Városi Könyvtárban mutatja be a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatója és a kiállítás kurátora, dr. Kerényi Éva Kerepesi Igorral, a múzeum történészével az Amerikától Japánig című, fent említett gyűjteményhez készült kétnyelvű katalógust, melynek ő a szerzője is. A katalógust a helyszínen meg lehet majd vásárolni.

Március 15-től a vár a hét minden napján, 10 és 18 óra között várja a látogatókat, akik a műemlék és az ott található tárlatok megtekintése mellett ismét érdekes időszaki kiállításokra és rendezvényekre számíthatnak.

FVM/Felvidék.ma