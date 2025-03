Így ünnepeljük az 1848/49-es szabadságharc 177. évfordulóját a Felvidéken

A Csemadok Alapszervezetének szervezésében, a Községi Óvoda, az Endrődy János Alapiskola, valamint a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola hathatós hozzájárulásával tartottuk meg Muzslán az ünnepélyes megemlékezést az 1848/49-es magyar forradalomról és szabadságharcról.

Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével vette kezdetét, a háziasszony Mariček Beáta volt, aki a rendezvény kezdetén mutatta be óvodásaival a szép ünnepi előadást. Őket követte az Endrődy János Alapiskola Verőcke Színpada, akik a rendezvényhez méltó, nagyszerű előadással örvendeztették meg az ünnepségen jelenlevőket. Nem kevésbé a muzslai székhelyű Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanulói és tanárai, akik előadása is lenyűgöző volt.

Az ünneplőket Muzsla alpolgármestere, Petrík Tamás köszöntötte, majd ünnepi szónoklatot testvértelepülésünk polgármestere, Mihelik Magdolna tartott. Orbán Viktor ünnepi köszöntőjét Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének első beosztottja, dr. Szebelédi Kata tolmácsolta a jelenlevőknek.

A koszorúk elhelyezésével, főhajtással, majd a Himusz közös eléneklésével ért véget a legszebb nemzeti ünnepünk méltó, tartalmas, színvonalas megünneplése Muzslán. (Farkas Iván, Facebook)

***

Március 15-i megemlékezés Pozsonyban

***

Méltóságteljes megemlékezés Komáromban – rég látott tömeggel

Észak-Komáromban már pénteken délelőtt megkezdődtek a megemlékezések az 1848/49-es szabadságharc évfordulójára. A város magyar óvodásai és iskolásai a Klapka téren és Petőfi mellszobránál is fejet hajtottak a hősök emléke előtt. Az erről szóló beszámolónk ITT olvasható.

Március 15-ike délután több százan gyűltek össze Jókai szobránál, ahol a szervezők nevében Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Mózes Endre, a Marianum Egyházi Iskolaközpont gimnáziumának tanára ünnepi szónoklatában a márciusi ifjakra emlékezve Jókai Mór irodalmi munkássága mellett politikai szerepét is kiemelte bicentenáriuma kapcsán, illetve aktuális, közéleti témákra is reflektált.

„Ünnepelni jöttünk, együtt vagyunk és tudjuk, hogy miért vagyunk itt: a kokárda a szívünk felett azt jelzi, együvé akarunk tartozni”

– fogalmazott.

Mint mondta, elkeseríti, hogy az egyre fogyó felvidéki magyarság között is megjelent a széthúzás, az előítéletesség, a kirekesztés. Hangsúlyozta, sok olyan, a felvidéki létet is befolyásoló kérdés van, melynek megoldása mindannyiunk érdeke. „Aki ma itt van és jó szándékkal érkezett, lehet, hogy talál itt olyat, akivel nincs egy véleményen a közös dolgainkat illetően, de ha itt van, az azt jelenti, nem közömbös neki a sorsunk” – jegyezte meg, hozzátéve, meg kell adni egymásnak a lehetőséget, hogy meghallgassuk egymást és tegyük félre az előítéleteinket. Azt kívánta,

ez a nemzeti ünnep adjon mindannyiunknak elszántságot, erőt és reményt, hogy elindulhat az a párbeszéd, amelyből a bennünket éltető jó megoldások születhetnek.

E szavakkal búcsúzott: „legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A Kultúrpalota előtti megemlékezésen verset szavalt az Eötvös Utcai Alapiskola diákja, Majer Jázmin, majd a Szent András bazilika harangzúgása alatt az ünnepi megemlékezésre érkezők elhelyezték koszorúikat Jókai Mór szobránál, ahonnan átvonultak a Klapka térre, ahol a Csemadok Komáromi Alapszervezete Komárom városával közösen szervezte meg hagyományosan a március 15-ikei megemlékezést.

A tábornok szobrához rég nem látott tömeg látogatott ki a magyar nemzeti ünnepen Komáromban a 177. évforduló alkalmából.

A megemlékezésre érkező több száz embert Tóth Gábor tanár köszöntötte, majd Romsics Ignác történész tartott ünnepi szónoklatot, melyben március 15-ikéről, mint a magyar történelemben kitüntetett dátumról beszélt – annak történetét ismertette.

Mint fogalmazott,

március 15-ike sűrítetten hordozza azt a múltra vonatkozó tudást és érzelmi kötőanyagot, amely egy közösség identitásának, önazonosságának nélkülözhetetlen eleme.

„A mai nap több jelentésű nemzeti ünnepünk. Nemcsak az állami függetlenségért folytatott évszázados harcainak szimbóluma, hanem a nemesi előjogok eltörlésének és a polgári jogegyenlőségnek is jelképe. Emellett az ifjúi lázongásoknak és a közelgő tavasznak is ünnepe” – mondta, majd ismertette a nemzeti ünnep elfogadásának történetét is, melyet csak a rendszerváltozás után, 1991-ben nyilvánított a magyar Országgyűlés hivatalos nemzeti ünneppé.

Az akadémikus ünnepi szónoklatát követően koszorúzták meg Klapka György szobrát a Duna mindkét partjáról érkező intézmények, társadalmi és polgári szervezetek, egyesületek képviselői – köztük a Szövetség a Közös Célokért társulás képviseletében Somogyi Alfréd elnök. Többek között koszorúzott Észak-és Dél Komárom polgármestere, Keszegh Béla és Molnár Attila, a Csemadok helyi alapszervezete, a Magyar Szövetség komáromi és járási elnöksége, a református egyház, városi és megyei intézmények, országos szervezetek helyi képviselői, a Selye János Egyetem képviselete.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tisztelgő megemlékezésen közreműködött a Concordia vegyeskar Stubendek István karnagy vezetésével, Gál Tamás, a Komáromi Jókai Színház igazgatója pedig Petőfi Sándor 15-dik március, 1848 című versét szavalta. Az ünnepség fényét az izsai és szőnyi hagyományőrzők, huszárok és a komáromi szekeresgazdák jelenléte emelte.

Szalai Erika/Felvidék.ma

***

Megemlékezés Szencen

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a szenci Kisfaludy-sírokhoz hirdetett megemlékezést idén is a Magyar Szövetség Szenci Helyi Szervezete és a Szenczi Molnár Albert Alapiskola szervezte. Bővebben ITT olvashatnak.

***