Orbán Viktor: a magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen

A magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen – jelentette ki a miniszterelnök szombaton Budapesten az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké.

A kormányfő a Múzeumkertben tartott megemlékezésen elmondta, a magyar szabadság 177 évvel ezelőtt egyetlen időponttal, március idusával és egyetlen hellyel, Pest-Budával forrott össze.

Azon a napon a magyar szabadság formát nyert, alakot öltött, megtestesült és eljött közénk; március 15. a magyarok minden nemzedéke számára örökre megjelölt nap és ez így marad, amíg egyetlen magyar is él a földön – tette hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, hosszú évek óta hallgatják: „mi vagyunk a múlt”. Ezt mondták 1848-ban, hogy a jövő a fényes bécsi birodalomé, ezt mondták 1956-ban is, a jövő a vörös szovjet birodalomé, és ezt mondják most is, „a jövő a szivárványos világbirodalomé” – közölte.

A nagy víz túloldalán fordulat történt, kiderült „mi vagyunk a jövő”, kiderült, hogy a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké – fogalmazott.

A mi szabadságharcunk, éppúgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye, a csatát ma valójában a nyugati világ lelkéért vívják – mondta.

A miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján a Múzeumkertben rendezett ünnepségen kiemelte: a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel. Át akarja terelni a gyermekeink és unokáink nemzedékét a teremtés egészséges rendjéből a természetellenes életmódok káoszába.

Úgy fogalmazott: a birodalom le akarja rúgni magáról a keresztény élet rendjét és kultúráját, és a béke helyett a háború isteneinek szolgálatába akar állítani bennünket.

A birodalmi gépezet feldúlta a teljes nyugati világot, de Magyarország határainál megakasztottuk – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: „mi nem adtuk meg magunkat”.

Mi nem engedtük, hogy elfoglalják sem az országot, sem a parlamentet, sem a kormányt. Tizenöt éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. Nem boldogultak se zsarolással, se pénzzel, se fenyegetéssel, se zsoldosokkal, se brüsszelitákkal – sorolta.

„Négy választást nyertünk zsinórban, és tizenöt éve nem horpadnak be a védvonalaink”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mindig akad egy birodalom, amely a magyarok szabadságára pályázik, most épp egy brüsszeli – mondta. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök hangsúlyozta, éppen úgy akarnak uralkodni rajtunk, mint régen a bécsi udvar helytartói tették.

Az orvosság nem az, hogy hátat fordítunk az Európai Uniónak, éppen ellenkezőleg nem kifelé, hanem befelé kell mennünk, elfoglaljuk és megváltoztatjuk – fogalmazott a miniszterelnök.

Kijelentette, hogy Brüsszelben is fordul majd egyet a történelem, eljön az idő és minden számlát ki fogunk egyenlíteni. Orbán Viktor Petőfi Sándort idézve azt mondta, hogy „ha nem fér a bőrébe, kihúzzuk majd belőle”. Letörjük a túlkapásait, visszaszerezzük a nemzettől törvénytelen módon „elkonfiskált jogainkat”, a „Brüsszelből fizetett labancaikat” pedig postafordultával visszaküldjük, hadd boldogítsák egymást az Európai Parlamentben – szögezte le.

Európa urai úgy döntöttek, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút, kerül, amibe kerül. „Majd kap cserébe gyors uniós tagságot, a mi pénzünkön”. Erre egyetlen válaszunk lehet: uniót, de Ukrajna nélkül! – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a háborúról nem kérdezték meg a magyarokat, de Ukrajna uniós tagságáról nem tudják nem megkérdezni. Magyarország nélkül nincs európai döntés – szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök emlékeztetett: egy éve az volt a kérdés, akarunk-e meghalni Ukrajnáért, most az a kérdés, akarunk-e belerokkanni Ukrajna csatlakozásába.

Kedves barátaim, irány a véleménynyilvánító szavazás! – fogalmazott Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma