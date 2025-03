Nacsa Lőrinc Borsin: Magyarország kormánya a családok védelme és a magyarok szabadsága érdekében küzd

Magyarország kormánya a családok védelme és a magyarok szabadsága érdekében küzd – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára vasárnap Borsin, ahol beszédet mondott a II. Rákóczi Ferenc születésnapjának évfordulós ünnepségén.

A fejedelem szülőhelyén – a 2018 és 2021 között a magyar kormány támogatásával teljesen felújított – Borsi kastélyban tartott rendezvényen az államtitkár II. Rákóczi Ferenc példamutatásáról, a család adta alapokról és a szabadság felelősségéről is beszélt.

Nacsa Lőrinc elmondta: minden élet önmagán túlmutató jelentőséggel rendelkezik, s ennek kiteljesedésének két feltétele van, a biztonságos és értékadó családi háttér, valamint a nemzet és benne az egyén szabadsága. Kifejtette: a család adja a szilárd alapokat és az egészséges fejlődéshez szükséges hátteret, a szabadság pedig felelősséggel ruházza fel azt, aki döntést hoz saját és mások életére nézve.

„Magyarország kormánya ezért küzd a családok védelme és a magyarok szabadsága érdekében”

– jelentette ki Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár rámutatott: közös jövőnk évezredes távlatból halad a magyar szabadság irányába, s ez az út Szent István államalapításakor kezdődött, II. Rákóczi Ferencre pedig úgy emlékezhetünk, mint aki egy fárasztó, gyötrelmes hegymenetből vezette a nemzetet egy páratlan kilátóponthoz. Hozzátette: a vezérlő fejedelemnek azért volt bátorsága és kitartása egy ilyen „emberfeletti csúcstámadáshoz” mert olyan családba született, ahol volt miből erőt merítenie.

Nacsa Lőrinc felidézte a fejedelem családjának, felmenőinek küzdelmeit, majd rávilágított: II. Rákóczi Ferenc szabadságharca ősei földjéért folyt, amelyért családja minden nemzedéke a vérét adta és ő ennek az ősi kapcsolatnak a tudatában, elődei bátorságával felvértezve küzdött a magyarok szabadságáért. Hozzáfűzte: Magyarország kormánya azért védi a magyar családokat, mert minden jól működő család akár ilyen hatással lehet hazánkra.

„Ahol helytállásra, áldozatkészségre és felelősségvállalásra tanítják a felnövekvő nemzedéket, ott a maga helyén, a maga hivatásában mindenki úgy fog megállni, mint egy-egy vezérlő fejedelem”

– szögezte le Nacsa Lőrinc.

Az államtitkár kijelentette: II. Rákóczi Ferenc életműve saját életén túlmutató jelentőségű volt, a fejedelem a magyarság szabadságának visszaszerzését teremtője művének részeként látta, gondolkodását áthatotta a keresztény lelkiség, ami a szabadság alfája és omegája volt számára.

Kiemelte: a magyar kormány a nemzet szabadságát szintén a legtágabb keretek közt értelmezi, a magyarságért minden időkre tekintettel és minden közösséget átfogóan visel felelősséget. „Nemzetünk azért maradt meg eddig, mert elődeink és hőseink erre az alapra helyezték életüket és csak akkor maradhatunk meg a jövőre nézve mi is, ha ugyanerre az alapra építünk” – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc. Hozzáfűzte: ma, amikor nyugatról újra birodalmi fenyegetés veszélyezteti a függetlenségünket, nekünk is példát kell vennünk a vezérlő fejedelemről, hiszen neki is hasonló próbatételekkel kellett szembenéznie.

„Neki is, nekünk is jutottak hazaáruló labancok. A mi szabadságharcunk sem tűz ki kisebb célt önmaga elé”

– húzta alá Nacsa Lőrinc.

MTI/Felvidék.ma