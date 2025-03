A Hancsovszky filmre is lehet szavazni a Nap a hálóban idei versenyén

A tavaly októberben bemutatott Hancsovszky című dokudráma is esélyes a Slnko v sieti (Nap a hálóban) idei közönségdíjára. A 80 perces mozifilm, amely Laczkó Sándor rendezésében született, egy 19 éves tornaljai fiú, Hancsovszky Béla rejtélyes történetét mutatja be, akit 1945-ben a tornaljai rendőrőrs felrobbantásáért ítéltek halálra. A film ezen a személyes történeten keresztül mutatja be a szlovákiai magyar közösség helyzetét a második világháború utáni években.

A Nap a hálóban Szlovákia egyik legrangosabb nemzeti filmdíja, amelyet évente ítélnek oda a legjobb szlovák filmeknek és filmeseknek.

A közönségdíj különleges kategória, hiszen itt a nézők döntik el, hogy melyik film érdemli ki az elismerést.

Az idei versenyen a Hancsovszky is a jelöltek között szerepel, a filmre bárki voksolhat.

„Csak buzdítani tudok mindenkit a szavazásra, hiszen ez egy újabb lehetőség, hogy a történeteink szélesebb körben is megjelenjenek” – mondta a film rendezője és producere.

A szavazás szabályai

A közönségszavazás március 17-től április 6-ig tart, ahol a nézők online voksolhatnak kedvenc filmjükre.

A szabályok szerint minden szavazó csak egyszer voksolhat, és kizárólag egy filmre adhatja le szavazatát.

Az érvényes szavazatot leadók között a szervezők egy éves DAfilms előfizetést sorsolnak ki, ezzel is ösztönözve a részvételt.

A közönségdíjra jelölt filmek között a szlovákiai moziforgalmazásban bemutatott játékfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek és rövidfilmek egyaránt megtalálhatók.

Díjátadó és televíziós közvetítés

Az ünnepélyes díjátadóra 2025. április 16-án kerül sor, ahol kihirdetik a közönségdíj nyertesét is. Az eseményt a Dvojka televíziós csatorna április 22-én sugározza, így azok is megtekinthetik, akik nem tudnak részt venni az élő ünnepségen.

A szavazás a következő hivatkozáson érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma