A motoros ifjú, aki nagy jövő előtt áll…

Lőrinc László Párkányban él és tanul, a Kereskedelmi Akadémia ötödik osztályos tanulója. Egy évvel ezelőtt ezen a hírportálon írtam róla, bemutatásként, terveiről, szenvedélyéről, amelyet igen kevesen űznek.

Laci kicsi korától, szülei példáját követve motorozik. Úgymond egy motoros család egyetlen fia, aki számára természetessé vált a motorozás.

2024-ben már junior világbajnokságon vett részt. Nem volt könnyű kezdet, hiszen szlovákiai viszonylatban sem versenytársai nem voltak, de még sportszervezeteken belül sem volt elfogadó partner. Egyszóval nem „vették őt komolyan”.

Laci azonban nem adta fel. Magyarországon kereste e sportág rajongóit, szervezeteit, s végül ott talált befogadó csapatra.

A francia First Bike Academy színeiben az ETC kategóriában vett részt a junior világbajnokságon, mely novemberben fejeződött be.

Az enyhe tél folyamán heti szinten többször, többnyire egyedül készült az idei évre, a környékbeli motocross pályákon. Szakmai mentora édesapja, vele készül a 2025-ös évi versenyekre.

Idén már kategóriát vált, s erősebb motorral indul a MOTO3 junior világbajnokságon.

A bajnokságot a Nemzetközi Motoros Szövetség szervezi és bonyolítja le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága.

A részvétel teljesítmény alapján történik, s így került be a Portugáliában, Estoril-ban május 4-én megrendezésre kerülő gyorsasági motoros junior világbajnokságra, ahol a JUNIORGP egyik futama zajlik majd. E versenyen magyarországi színekben, egy spanyol csapatban indulnak.

Laci eddigi eredményére felfigyelt a SIGNUM Slovakia építőipari vállalat, amely a következő hírrel örvendeztette meg az ifjú versenyzőt:

„Örömmel jelentjük be, hogy a SIGNUM a tehetséges fiatal motorversenyző, Lőrinc László szponzora lett, aki nagy jövő előtt áll! László, a mindössze 20 éves versenyző világbajnokságra készül, elszántsága mélyen megérintett minket. Úgy gondoljuk, hogy a fiatal tehetségek támogatása kulcsfontosságú társadalmunk jövője szempontjából, és társadalmi felelősségvállalásunk szerves részének tartjuk. Célunk nemcsak az, hogy segítsük az egyének álmait megvalósítani, hanem a fiatal és ambiciózus emberek ösztönzésével is hozzájáruljunk a társadalom fejlődéséhez.”

A párkányi versenyzőnek szülővárosából is van támogatója: a Convertis Kft. és a Dunabeton mely támogatásokat nagy örömmel, tisztelettel és alázattal fogadta.

A Párkányból indult versenyző fiatal kora ellenére már a junior világbajnokságon tette ismertté a nevét.

A nagyon szerény, kedves fiatalember idén érettségizik, s mint elmondta, tanulmányait a kereskedelmi akadémia felső tagozatán folytatja. A nehéz, de szép versenypályákról még sokat fogunk hallani róla. Sok sikert kívánunk Lászlónak!

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma