Komáromban kerülhet sor a középiskolai hálózat optimalizációját érintő kerekasztal-beszélgetésre

Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatásügyi és Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter közösen tartottak sajtótájékoztatót Keszegh Béla polgármesterrel az egészségügyet és oktatásügyet érintő aktuális regionális kihívásokról – a városi képviselőkkel, szakmai szervezetek képviselőivel tartott közel másfél órás tanácskozás után.

Keszegh Béla a sajtótájékoztatón emlékeztetett, a miniszterek mai látogatása Komáromban folytatása annak a megkezdett tárgyalássorozatnak, amelyet még februárban hívtak életre Peter Pellegrini szlovák államfő komáromi látogatása során. Ennek célja, hogy a helyi igényekhez igazodjanak az oktatásügyet érintő reformok, illetve az egészségügyi szolgáltatások terén a legjobb minőségű szolgáltatásokhoz jussanak a régióban élők, kihasználva a helyi adottságokat.

A polgármester kiemelte, a miniszterek és az őket kísérő államtitkárok felkészülten érkeztek a tárgyalásra, amely ennek köszönhetően konstruktívan zajlott, és előkészületben vannak a további tárgyalások is. Kiemelte, a magyar tannyelvű iskolai hálózat racionalizálása kapcsán az oktatásügyi miniszter nyitott egy kerekasztal-beszélgetés létrehozására, amelynek Komárom ad majd otthont. Ezen felül dicsérte az egészségügyi miniszter felkészültségét, aki a problémák előremutató, teljeskörű megoldásában érdekelt.

Tomáš Drucker beszámolt a városban töltött napjáról. Ezek szerint a reggelt a Jókai Mór Alapiskolában kezdte, ahol beült a harmadik osztályosok szlovákórájára, majd részt vett a városi sportcsarnokban a minisztérium által létrehozott Alma Mater elnevezésű felsőoktatási intézményeket bemutató expón.

Elmondta, a polgármesterrel és a képviselőkkel folytatott tárgyaláson szó esett az óvodai reformról, melynek során az állam átvette az önkormányzatoktól az óvodák fenntartását. „Ez egy nagy, kulcsfontosságú reform, amely a leginkább befolyásolja az önkormányzatok finanszírozását.” Ennek célja, hogy a gyermekeket már óvodás kortól a legmagasabb színvonalon oktassák, hiszen minél korábban bekerülnek az oktatási hálózatba, annál biztosabb, hogy sikeres felnőtt válik belőlük – magyarázta. Az oktatásügyi miniszter aláhúzta, szeretnék bevezetni a kötelező óvodai látogatást előbb, 4, majd 3 éves kortól. Mint mondta, a polgármesterrel és a képviselőkkel folytatott tárgyaláson abban maradtak, hogy az óvodai reform által történt változásokat közösen fogják kiértékelni annak érdekében, hogy az önkormányzatokat se érje kár, de az óvodákban is megmaradjon a színvonal.

A középiskolai hálózat optimalizációja kapcsán elmondta, a megyékkel már sikerült különböző módszereket kidolgozni az iskolák összevonására.

Elfogadta a polgármester javaslatát, hogy Komáromban létrehozzanakk egy szélesebb, véleménycserére teret adó találkozót a középiskolai hálózat optimalizációját érintően, kifejezetten a nemzetiségi oktatás szempontjából

– jelentette ki.

A miniszter arról is beszélt, hogy felkeresi azokat a megyéket, ahol magyar tannyelvű oktatás is zajlik, és találkozik a megyeelnökökkel, az iskolák fenntartóival, természetesen bevonva az önkormányzatokat és magukat az iskolavezetőket is, hogy megbeszélhessék, mi az a megoldás, ami az egyes iskolákban – mind alap-és középfokon – az optimalizációval összefüggésben az oktatás színvonalának emeléséhez járulhat hozzá.

Kamil Šaško egészségügyi miniszter komáromi látogatása során meglátogatta a ZAMED mentőszolgálat központját, a munkatársakkal részletes eszmecserét folytatott a határon átnyúló mentőszolgálat lehetőségeiről, számolt be.

„Mivel határmenti régióról beszélünk, közvetlenül Magyarország szomszédságában, ígéretet tettem, hogy húsvétig felveszem a magyarországi kollégával a kapcsolatot és hivatalos látogatást teszek Magyarországon annak érdekében, hogy megnyissuk azt a három témát, amelyek közvetlen befolyással bírnak az itt élők életminőségére, az egészségügyi szolgáltatások elérésére és a közvetlen, határon átnyúló egészségügyi ellátásra”

– fogalmazott.

Mint mondta, július elsejével Magyarország átveszi a Visegrádi Négyek elnökségét, melynek keretében reményei szerint a legfontosabb napirendi pontok között szerepel majd a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások témája. Megemlítette, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa is magyar nemzetiségű, ezért úgy gondolja, a legmagasabb szinteken is esély lesz a tanácskozásra, a kitűzött célok megvalósítására. Elmondta azt is, Szlovákia már megküldte a magyar fél részére az együttműködési szándéknyilatkozatot a határon átnyúló mentőszolgálatot érintően, amely hamarosan aláírásra is kerül. Ami az elektronikus receptek kiírását illeti, a miniszter szerint 2026 lehet az a reális idő, amíg bevezetésre kerül a két ország között. „Az ilyen és ehhez hasonló, partneri párbeszédre épülő kapcsolatrendszeren, az eddig is kiváló magyar-szlovák viszonyon keresztül kívánjuk az egészségügyi ellátás minőségét is növelni” – nyilatkozta az egészségügyi tárca vezetője.

Szalai Erika/Felvidék.ma