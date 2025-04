Jön a helyi értékeket és termékeket kínáló húsvéti termelői piac Ipolyságon

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva április 12-én szombat délelőtt szervezi meg következő termelői piacát a Palóc Kistermelői Piactér. Az ipolysági zsinagóga udvarán számos húsvéthoz kötődő portékával, termékkel találkozhatnak az érdeklődők.

A húsvéti termelői piacon közel húsz kistermelő és kézműves vesz részt.

A rendezvény a húsvét jegyében telik. Az érdeklődők a legkülönfélébb dekorációkat, ünnepváró étkeket, süteményeket vásárolhatnak meg”

– tájékoztatta a Felvidék.má-t Jámbor Mónika, az esemény főkoordinátora.

Hozzátette: házi készítésű termékek színes skálája érkezik a zsinagóga udvarára. Találkozhatunk többek között házi készítésű szappanokkal, gyertyákkal, finom mézeskalácsokkal, de különféle technikával készült textíliákkal, húsvéti mintázatú ajándékokkal is.

Nem hiányozhatnak a fából készült termékek, lakásdekorációk. A régi korokat idéző fonott kosarak is érkeznek. Sőt, a kézműves a helyszínen bemutatja a kosárfonás rejtelmeit, mindeközben kis fonott korbácsokból sem lesz hiány. Maradva a hagyományos kézműves mesterségeknél, fazekas termékeket, mázas agyagedényeket kínáló standot is láthatunk az udvaron.

A természet gyógyító csodáiból sem lesz hiány. A gyógynövényekből készített különféle termékek széles skálája igazi segítség lehet a tavaszi átmeneti időszakban.

A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a gasztronómia megjelentetésére is, többek között lekvárok, ivólék, szörpök vásárolhatóak majd. Pékárú is megjelenik, kovászos kenyér és egyéb finomságok is beszerezhetőek lesznek. Az említett mézeskalács mellett méz és mézből készült termékeket, valamint házi ostyákat szintén kínálnak a kistermelői piacon. Száraz sütemények is gazdát találhatnak majd szombaton.

A termelői piacon lehetőség lesz a személyes találkozásra a kistermelőkkel, a kézművesekkel. Ugyancsak lehetőséget kínálnak majd akár a termékek megrendelésére is

– tette hozzá a főszervező.

A piacon javarészt felvidéki termelők és kézművesek vesznek részt. Az április 12-én 9.00 és 14.00 óra között megtartandó kistermelői piac az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvány támogatásával jött létre.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kistermelői Piactér a koronavírus-járvány kirobbanását követően jött létre az online térben. Főleg az Ipoly menti térségből csatlakoztak hozzá a tagok. A felvidéki ügyes kézművesek és termelők mellett anyaországi tagjai is vannak.

Az elmúlt időszakban számos piacot szerveztek meg. Az első élő piacra 2020. júliusában került sor az említett zsinagóga udvarán. Főként a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörhöz igazítva szervezik meg a piacaikat Ipolyságon. Emellett a nyári időszakban a piactér tagjai jelen vannak a tágabb környék rendezvényein, fesztiváljain. Állandó résztvevői például a zselízi Országos Népművészeti Fesztiválnak, ám jelen voltak az Ipolyszécsénykén megrendezett Palóc Világtalálkozón is.

A húsvéti termelői piacról további részletek ITT olvashatóak. A Palóc Kistermelői Piactér közösségi oldala ITT található.

Pásztor Péter/Felvidék.ma