Magasrév községben kigyulladt egy templomtorony – tűzoltók dolgoznak a helyszínen

Kigyulladt egy templomtorony a Nagymihályi járásban található Magasrév községben. A kassai tűzoltó- és mentőalakulat (HaZZ) regionális igazgatósága tájékoztatása szerint a tűzoltást nehezíti a toronyba vezető lezuhant lépcső és az erős szél.

A tűzoltók munkáját a helyszínen egy útra dőlt fa is akadályozta, amelyet gyorsan eltávolítottak. A tűz 10.30 óra után keletkezett, a HaZZ munkatársainak sikerült lokalizálniuk a tüzet. „Egy tűzvizsgáló is a helyszínen van, hogy megállapítsa a tűz okát, melyet jelenleg is vizsgálnak” – közölték a tűzoltók, hozzátéve, hogy a beavatkozás még tart. A helyszínen kilenc hivatalos tűzoltó négy felszereléssel és két lakárdi önkéntes tűzoltó egy felszereléssel oltja a tüzet.

SZE/Felvidék.ma/TASR