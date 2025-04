Nyitva áll az út Felvidék legtehetségesebb diákjai előtt

Újra lehet jelentkezni a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó programjába Dunaszerdahelyen. A Mathias Corvinus Collegium által biztosított páratlan lehetőségek 2025-ben is elérhetőek a legtehetségesebb felvidéki magyar diákok számára. Lássuk a részleteket!

Április 21-étől ismét él a jelentkezés az MCC dunaszerdahelyi központja által biztosított tehetséggondozó programokba. A középiskolás diákoknak szóló KP és az alapiskolák szeptembertől ötödikes diákjainak szóló FIT minden tanulni vágyó, világra nyitott, érdeklődő fiatal előtt nyitva áll – teljesen ingyenesen!

A fiatal tehetségek gyűjtőhelye

Élmény, közösség és hasznos tudás – mindezzel már azok a felső tagozatos diákok is gazdagodhatnak, akik felvételt nyernek a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Programjába (FIT). A FIT már Kárpát-medence-szerte, huszonhét helyszínen, köztük Dunaszerdahelyen is elérhető a most negyedikes diákok számára, akik jelentkezését június 30-ig várják.

„A FIT Program az MCC képzésrendszerének a legfiatalabbakat megszólító eleme, amely már korai életszakaszban segíti a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozását.” – mondta el portálunknak Domján Máté Sándor, a dunaszerdahelyi FIT Program régióvezetője. A képzés ötödik osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzést – tette hozzá. Mint mondja, „felkészült és elhivatott oktatókkal, modern eszközökkel és otthonos központokkal olyan légkört teremtünk, amelyben a tanulás és a fejlődés is élménnyé válhat”.

A FIT Program közösségi alapon építkezik, a csapatmunka és a közösségben átélt élmények személyiségfejlesztő erejére támaszkodik. A képzés felkelti a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti az életben való érvényesülésüket. Az MCC egyedülálló képzésén a sikeres életutat megalapozó tudás, megannyi kaland, kihívás és közösségi élmény várja az alapiskolás diákokat. Megismerkedhetnek például a robotika rejtelmeivel, elsajátíthatnak pénzügyi és egészségügyi ismereteket, megtanulják az elsősegélynyújtás alapjait, értékalapú tudással vértezhetik fel magukat. Az MCC célja, hogy a szülőkkel és pedagógusokkal együtt segítsék a tehetséges gyermekek kibontakozását, illetve az egyéni érdeklődési területeik felfedezését.

„Jelenleg 4. évfolyamos, szeptembertől 5. évfolyamba lépő diákok jelentkezését várja a program. Jelentkezni a fit.mcc.hu weboldalon lehetséges a dunaszerdahelyi MCC képviselet kiválasztásával.” – tudtuk meg a szakembertől.

Középiskolás Program – érkezz jóként, távozz kiválóként!

„Nincs még egy ilyen program az egész Kárpát-medencében!” Ezt már Szabó Máriától, a dunaszerdahelyi MCC Középiskolás Programját irányító szakembertől halljuk, akin látszik a program iránti őszinte lelkesedés. Ahogy hallgatjuk beszámolóját az MCC-s diákoknak kínált elképesztő lehetőségekről, nem tudunk nem egyet érteni. Mint kiderül, a dunaszerdahelyi programba a tágabb környék összes középiskolájából járnak. „Pozsony, Komárom, Galánta, Somorja, Nagymegyer és persze Dunaszerdahely középiskoláiból is sok diákunk van.” – magyarázta.

Mint kiderül, a Középiskolás Programba felvételt nyert tanulók izgalmas online kurzusok (pszichológia, irodalom, pénzügy, filozófia, történelem, jog és még sok más) mellett heti rendszerességű személyes készségfejlesztő foglalkozásokon, kommunikációs és érveléstechnikai tréningeken, közösségépítő alkalmakon, szlovák és angol nyelvi kurzusokon vehetnek részt, miközben sehol máshol nem tapasztalható egyéni, személyre szabott mentorálásban is részesülnek. „Ez nem egy személytelen tömegképzés. A kollégákkal pontosan ismerjük a diákjainkat. Hozzánk jönnek, ha bármi bajuk van a suliban, ha csalódás éri őket, de akkor is, ha valamire épp nagyon büszkék. Nagy felelősség ez, de óriási öröm is!”

Rendszeres tanulmányi utak, kirándulások, ösztöndíjak várják a legjobbakat – mindezt teljesen ingyen. A most brüsszeli tanulmányútjukra készülő diákok MCC-s koordinátora azt mondja, a KáPé tulajdonképpen egy nagy család. „Nagy divat manapság a közösségek fontosságát hangsúlyozni, mindenki közösséget épít. Nálunk ez jön magától. Új baráti társaságok, kapcsolatok, szerelmek szövődnek a KáPé-ben, miközben diákjaink a szemünk előtt válnak okos, értelmes, közösségben gondolkodó fiatal felnőttekké.” – magyarázta Szabó Mária.

Hogyan lehet jelentkezni?

A felvételi jelentkezéssel kapcsolatban ezen a honlapon (kp.mcc.hu) olvashatóak az aktuális információk, a jelentkezési űrlap IDE KATTINTVA (https://moodle.mcc.hu/jelentkezes/) érhető el. EZEN A LINKEN további részletek olvashatóak a pályázati feltételekről. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket a felvidek@mcc.hu vagy a szabo.maria@mcc.hu mail-címre várják a programok szervezői.

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt a hagyományos iskolarendszeren túlmutató, ingyenes, társadalmilag hasznos, közösségi célokat szolgáló képzéseket az alap- és középiskolás korú fiataloktól kezdve egészen a felsőoktatásban tanuló vagy már diplomás korosztályig. Az MCC tudásközpont, amely a képzések mellett rendezvényeivel, konferenciáival, könyveivel, nyilvános közléseivel részt kíván venni az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében.

