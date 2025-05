A remény zarándokai a Szepesség északi részében jártak

A Via Mariae Polgári Társulás Nyitra-környéki zarándoklatainak szervezője, Patay Péter hívta meg a közös útra a szentév alkalmából a Nyitra folyó mentén élők hívő közösségét, május első hétvégéjén.

A közel félszáz zarándok Barslédec, Kolon, Zsére, Nyitrageszte, Nyitraegerszeg, Nyitra, Berencs, Nagykér és Nagycétény településeket képviselve érkezett. A csoport lelki vezetője Andrusko Gyula, a közkedvelt Gyuszi atya volt, akivel meglátogatták a késmárki Szent Kereszt-bazilikát és a hársádi jubileumi templomot. Mindkét lenyűgöző építmény az idei szentévben jubileumi rangra emelve várja a remény zarándokait.

Patay Péter így számolt be portálunknak: „Késmárkon és Hársádon is szeretettel vártak minket, mindkét helyen az ottani lelkészek mutatták be a jubileumi templomokat, elsősorban a féltve őrzött értékeket.

A késmárki Szent Kereszt-templom sok régi, értékes elemet tartalmaz gótikus belső terében. A templom dominánsa a fő oltár a megfeszített Krisztussal, melynek alkotója a művészettörténészek szerint a lőcsei Pál mester volt.

A fő oltár részei az 1450 körüli időszakból származnak, melynek keltezése a festett táblákon látható. A főoltár bal oldalán a színes ablaküveg Árpád-házi Szent Erzsébetet ábrázolja. A feltűnően szép mesterművet az egykor helyi Rózsafüzér Társulat ajándékozta 1912-ben, ami magyar nyelven írva olvasható.

Hársádon először keresztutat jártunk, majd a zarándokközpontról egy ott szolgáló görögkatolikus atya részéről ismertetőt hallgattunk meg a hely történetéről, három évtizedes múltjáról.

Elmondta, hogy egyre több külföldi, főleg lengyel és cseh zarándok keresi fel a helyet, de megfigyelték, hogy sokszor magyarok is eljutnak ebbe a határ menti szegletbe.

A Jelenések kápolnában Lorettói litániát mondtunk lelki vezetőnkkel, majd a csodálatos természeti közegben található, különös hangulatot sugárzó zarándokhely további részeit is megtekintettük.”

A lelkes zarándokcsoport imákban, helytörténeti ismertetőkben, énekekben és a jubileumi templomok különleges akusztikájában gazdag lelki élményben részesült a nap folyamán.

A kora reggeltől késő estig tartó úton művészi teljesítménnyel szolgáltak a nyitragesztei Salve Dio énekegyüttes tagjai, akik keresztény énekeikkel varázslatos hangulatot teremtettek.

Az együttes tagjai rendszeresen csatlakoznak a zarándoklathoz, melyet nagy kegyelemként tartanak számon az úton lévők.

A Salve Dio ezen az úton is színessé tette a nap lelkiségi óráit, és örömmel közölték, hogy május 17-én, Nagykéren adnak koncertet a CRUX együttessel közösen.

Patay Péter elmondta, hogy a társulás következő zarándoklatára május 31-én kerül sor, az alsó-ausztriai Marizellbe, Mindszenty József bíboros 50. égi születésnapja alkalmából, Ďurčo Zoltán, a nyitrai egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynök lelki vezetésével. Útirány: Alsóbodok–Nyitra–Érsekújvár–Komárom érintésével, ahol csatlakozni lehet.

Szeretettel várják a jelentkezőket a „Gyalogosan zarándokolva Zoboralján és a nagyvilágban” című Facebook-oldalon, vagy Patay Péternél a 0908132 086-os telefonszámon.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma