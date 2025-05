Sulyok Tamás: a sport szeretete nemzeti jellegzetességünk

A sport szeretete nemzeti jellegzetességünk – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden, a magyar sport napja alkalmából rendezett díjátadón a Puskás Arénában.

Az államfő hangsúlyozta, hogy kiemelt helyünk van a sport újkori történetében, hazánk egyike az olimpiai mozgalom életrehívóinak, a modernkori olimpia alapítóinak.

Előkelő helyen szerepelünk az olimpiai éremtáblázatban, olimpia sosem marad magyar győzelem nélkül, ha azon részt veszünk

– mutatott rá a köztársasági elnök. Nem kell bizonygatnunk tehát, hogy a sportban kivételesen tehetséges nemzet vagyunk – húzta alá.

A sport számunkra különös varázzsal bír, közös örömre késztet és minden széthúzás ellenére is szorosan köt minket egymáshoz – mondta Sulyok Tamás, hozzáfűzve: kívánatos lenne, hogy az a hit, az a bizalom és akarat, amely a magyar sport iránti viszonyulásunkat jellemzi, hétköznapi életünkben is megmutatkozna.

Ahogy támaszt tudunk nyújtani sportolóinknak, úgy lehetnénk egymás támaszai is, ahogy becsüljük küzdelmeiket még a kudarcos időszakok alatt is, tisztelhetnénk egymás erőfeszítését is – fogalmazott az elnök, kiemelve: ha igazán szeretjük a sportot, akkor a nagy példákat ne csupán csodáljuk, hanem kövessük is.

Sulyok Tamás a magyar sport és sportolók eredményeit és sikerét méltatva felhívta a figyelmet azokra is, akik a hátteret biztosítják, akik szilárd támaszt nyújtanak a tehetséges magyar sportolóknak, akik a magyar sport sikeréért munkálkodnak.

A ragyogó egyéni teljesítmény mellett ott van a közösség teljesítménye, a testnevelőké, edzőké, sportszakembereké, a sportot és a sportolókat támogató háttérintézmények dolgozóié – hangsúlyozta az államfő, hozzátéve: az ő munkájuk is elismerést érdemel.

