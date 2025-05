Gólzáporos siker Galgócon: kiharcolta az Eb-részvételt a magyar kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott ma Galgócon lépett pályára Szlovákia ellen az utolsó előtti Európa-bajnoki selejtezőn. Már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy a hazaiak biztosan kiestek, azonban a magyar válogatott számára volt tétje a találkozónak. Az idegenbeli siker össze is jött: a magyar csapat 39-24 arányú győzelmet aratott, s kiharcolta a jövő januárban esedékes dán–norvég–svéd kontinenstornára való kijutást, sőt a csoportelsőséget is.

A magyar válogatott kerete jelentősen átalakult a mérkőzés előtt. Chema Rodríguez szövetségi kapitány ezúttal kihagyta a Pick Szeged rutinos, 128-szoros válogatott balátlövőjét, Bodó Richárdot, és több olyan fiatal játékosnak szavazott bizalmat, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a nemzeti csapatban. A behívott újoncok között találtuk a kapus Nagy Benedeket, a jobbszélső Tóth Pétert, az irányító Lukács Pétert, a beálló Papp Tamást és Szűcs Bencét, valamint a balátlövő Pergel Andrejt.

A Szlovákia elleni „összmérleg” a találkozót megelőzően 36 mérkőzést számlált, melyből a magyar válogatott 26 alkalommal győzött, 4 döntetlennel zárt, és 6 vereséget szenvedett el az északi szomszédoktól.

Határozott magyar játék az első félidőben

A mérkőzés elején mindkét csapat gyorsan megszerezte első gólját, kiegyenlített kezdést hozva az összecsapásnak. A magyar válogatott később átvette a vezetést, és magabiztos, összeszedett játékkal irányította a mérkőzés menetét.

A mieink remekül használták ki a kínálkozó lehetőségeket, és a magyar fiúk már a mérkőzés elejétől kezdve egyértelművé tették, hogy „gyorsan le akarják zárni a találkozót”. Határozottan és ötletesen vezették a támadásaikat, s folyamatos nyomás alá helyezték a szlovák védelmet.

Az első játékrész folyamán mindkét együttes több alkalommal is hétmétereshez jutott, valamint több kiállításra is sor került, de volt olyan periódusa is a mérkőzésnek, amikor a magyar csapat kettős emberelőnyben játszhatott.