A Szlovák Nemzeti Párt ismét javasolja a választási időszak meghosszabbítását

A koalíciós Szlovák Nemzeti Párt ismét a parlament elé terjesztette a választási időszak meghosszabbítására vonatkozó módosítást. Ennek lényege, hogy a választási időszakot a jelenlegi négy év helyett hat évben határoznák meg.

Érintené ez a módosítás a helyi önkormányzatok, a megyei önkormányzatok tagjainak megválasztását, a községi és városi polgármesterek, a megyei önkormányzatok elnökeinek, illetve valamennyi helyi, községi, városi és megyei képviselőnek a mandátumát.

„A választási időszak hat évre való meghosszabbítása stabilabb és előrelátóbb működést biztosítana az önkormányzatoknak, jóval biztosítottabb lenne a folytonosság a helyi, a városi, a megyei önkormányzatok munkájában. Ugyanakkor lehetőség lenne a hathatósabb tervezésre, a fejlesztések megvalósítására és a befektetési programok kivitelezésére” – nyomatékosították a párt képviselői, akik a javaslatot benyújtották a törvényhozás elé.

A párt képviselői szerint a jelenlegi négyéves időszak nem megfelelő, mert nem teszi lehetővé a stratégiai projektek célszerű megvalósítását, mivel a rövid választási időszak alatt csak az elemzésre, tervezésre és az új projektek előkészítésére van eshetőség.

A képviselők meglátása alapján a fejlesztési projektek, a közművesítési, infrastrukturális befektetések, a földterületek módosítása, cseréje, az oktatásügy reformja, a közszolgáltatások ügye sokkal hosszabb időt követel az előkészítésre, az elemzésre, a kiértékelésre, jóváhagyásra és megvalósításra.

„Több esetben megmutatkozott és bebizonyosodott, hogy éppen a rövid választási időszak, a négy év volt az oka egyes projektek leállításának vagy átértékelésének, és végül annak, hogy azok nem valósultak meg” – bizonyítják a képviselők.

A Szlovák Nemzeti Párt képviselői hangsúlyozzák, hogy ez a törvénymódosítás stabilizálná a települések és a megyei önkormányzatok vezetését és működését, valamint hosszútávú sikeres munkáját.

Ugyanakkor a gyakori választási ciklus sokszor bizonytalan atmoszférát visz a választásokat megelőző kampányokba is. Ez mintegy anyagi megtakarítást is eredményezne a választások megrendezésében. Kiemelték azt is, hogy az Európai Unió több országában szintén hosszabb a választási időszak a nálunk hagyományos négy évnél. Az alkotmánytörvény ilyen módosítását a párt már az év elején benyújtotta a parlamentnek, de később visszavonták azt.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)