9. Petőfi Zenei Díjátadó – A könnyűzene ikonjai az A38 Hajón

Idén is nagyszabású rendezvényen adják át a hazai könnyűzene kiválóságainak a Petőfi Zenei Díjakat. A közmédia tíz kategóriában ismeri el a kiemelkedő előadóművészeket, alkotásokat és eseményeket. A június 1-jei díjátadó élőben követhető 18:45-től a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban. A díjkiosztó dalpremiert is tartogat, és az idei életműdíjas, Szarka Tamás is színpadra lép.

A közmédia idén is dalpremierrel és zenei újdonságokkal kísért gálaműsorban adja át a 2016-ban alapított Petőfi Zenei Díjat a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakjainak. A rangos díjátadónak június 1-jén az A38 Hajó ad otthont. Az élő adásnak köszönhetően a nézők és a hallgatók is részesei lehetnek az eseménynek. A díjkiosztón népszerű előadók fellépése gondoskodik a nyári fesztiválszezonra való hangolódásról.

A Petőfi Zenei Díj 2025-ös életműdíjasa, Szarka Tamás és zenekara Chuck Norrisról szóló dalával lép fel.

A Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, költő munkásságát immár három Petőfi-szoborral ismerték el. Az előadóművész az extra produkcióról a Duna Család-barát című műsorában elárulta: a Csak Chuck először hangzik el ebben a formában, zenekarával, vokalistákkal és perkással érkezik a díjátadóra. „A Chuck Norris-jelenség engem is megihletett, utánanéztem, és nem született még róla dal. Mindenképpen vidám, könnyű hangzást képzeltem el hozzá, így döntöttem a reggae mellett” – tette hozzá.

A magyar könnyűzene sokszínűségét ünneplő, inspiráló és a magyarság összetartozását erősítő előadóművészeket, alkotókat, alkotásokat és eseményeket összesen tíz kategóriában ismerik el. Az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió gyártóbázisán derül ki az év női és férfi előadója, hangszeres előadója, felfedezettje, zenekara, dala, dalszövegírója, koncertje, zenei eseménye, valamint rádiós koncertje.

Petőfi Zenei Díjátadó június 1-jén 18:45-től élőben a Dunán, az M2 Petőfi TV-n és a Petőfi Rádióban.

MTVA/Felvidék.ma