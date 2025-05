Az idei nárciszok napján több mint 1,34 millió euró gyűlt össze

A nárciszok, azaz a daganatos betegekkel való együttérzés napján szervezett országos adománygyűjtő akció idei 29. évfolyamán 1,34 millió eurót meghaladó pénzadomány gyűlt össze. A végösszeg csak az sms-ben beérkezett összegek beszámítása után válik ismertté. A pénzt a daganatos betegségben szenvedők és hozzátartozóik megsegítésére fordítják.

Több, a Rákellenes Liga (LPR) által szervezett projektet is finanszíroznak belőle az onkológiai betegek javára. A portfólió idén pszichológiai területen dolgozó egészségügyi nővéreknek szóló új képzési projekttel bővül, jelentette be a liga ügyvezető igazgatója, Eva Kováčová.

„Óriási hálával, alázattal, de egyben nagy felelősséggel jelenthetem ki, hogy meglepett minket az idei bevétel, amely még a tavalyi összeget is felülmúlta. Annál meglepőbb ez számunkra, mert tudjuk, milyen nehéz időket élünk” – állapította meg Kováčová.

A Rákellenes Liga a befolyt összeget a daganatos betegek és családjaik megsegítésére irányuló projektek folytatására fogja felhasználni. Ilyenek például az onkológiai tanácsadás, a daganatos betegek lelki gondozásának hálózata, a betegeknek juttatott parókák, valamint a betegeket, hozzátartozókat és hátramaradottakat támogató csoportok. De meg kell említeni az egyszeri anyagi hozzájárulást, a rövid távra nyújtott szállást (ennek biztosítását a szülőknek gyermekük kórházi tartózkodása alatt, vagy onkológiai betegeknek rövid távú kezelésük alatt), a családi vagy relaxációs üdüléseket, vagy a pozsonyi, kassai és túrócszentmártoni segélyközpontok programjain való részvétel biztosítását is. A liga szerint nagy segítséget jelent a kísérő biztosítása is, aki az adott kórházakban felméri a betegek egyéni igényeit, illetve tanácsokat és információkat nyújt.

Idén ősszel a Rákellenes Liga egy új pszichológiai projekt indítását is tervezi ápolók és egészségügyi dolgozók számára. Ennek célja a betegekkel folytatott kommunikáció javítása, emberi méltóságuk tiszteletben tartása és az érzékeny megközelítés, beleértve az információk közlését is. A liga szerint azonban mindezek hiánya gyakran nem az egészségügyi dolgozók hibája, mivel nem megfelelőek a munkakörülményeik vagy a támogatottságuk. Fontos feladat az is, hogy felvértezzék őket azzal a tudással, amellyel kezelhetik a rájuk nehezedő stresszt, egészséges határokat szabhatnak meg, és tudatosíthatják saját kompetenciáikat.

Lucia Budáčová onkológus megjegyezte, hogy a daganatos betegség súlyos teher a beteg és családja számára. A test kezelése azonban nem elegendő, a lélekkel való törődés is ugyanilyen fontos. Szerinte a betegeket, hozzátartozókat vagy a hátramaradottakat támogató csoportoknak pótolhatatlan szerepük van a segítségnyújtás, a közösségi támogatás szempontjából.

Az idei nárciszok napján 900 ezer nárciszt osztottak szét a daganatos betegek támogatásának szimbólumaként, s a Szlovákia utcáin és városaiban zajló adománygyűjtésben 12 ezer önkéntes vett részt.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk