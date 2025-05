Odafigyelő, meghallgató ember – Német László bíboros XIV. Leó pápáról

A Magyar Kurír hasábjain Agonás Szonja készített interjút Német László belgrádi érsekkel, bíborossal, aki egyike volt annak a 133 kardinálisnak, akik megválasztották Péter apostol 266. utódát, XIV. Leó pápát. A Magyar Kurír telefonon kérdezte a főpásztort a konklávéról, az új Szentatyáról, valamint a pápai szolgálat irányairól. Az alábbiakban az interjú legfontosabb gondolatait foglaljuk össze.

XIV. Leó első szentmiséje üzenetet hordozott

A pápai szolgálat ünnepélyes átvétele mindig kiemelkedő jelentőségű esemény az Egyház életében – fogalmazott Német László. A május 18-án bemutatott pápai szentmise méltóságteljes és jövőbe mutató volt. A Szentatya beszéde világos irányt mutatott: középpontjában az egység áll, amit jelszava – In Illo uno unum („abban az egyben legyünk egyek”) – is kifejez.

A bíboros atya kiemelte:

az új pápa olyan Egyházat szeretne, amely a békét nem csupán hirdeti, hanem aktívan munkálja.

Különösen figyelemre méltó volt, hogy Gáza szenvedéseit elsőként említette, nyíltan beszélve az ott zajló vérengzésről. A pápa szerint a háborúk megoldása nem a fegyverkezésben rejlik, hanem a szívek megtérésében.

A szentbeszédben több kiemelt téma is szerepelt: az ökumené, a vallásközi párbeszéd fontossága, valamint a II. Vatikáni Zsinat reformjainak folytatása. Az új pápa tehát széles látókörű, világos vízióval rendelkezik, és ezt már első megnyilatkozásai is tanúsítják.

Ilyen ember Robert Francis Prevost

Német László elmondta: személyesen két éve ismerte meg az akkor Püspöki Dikasztérium prefektusává kinevezett Robert Francis Prevostot. Már ekkor szembetűnt számára az új pápa figyelmes, hallgatni tudó természete.

Azóta több alkalommal is találkoztak, és minden esetben olyan emberként ismerte meg, aki megfontolt, de határozott válaszokat ad.

Különösen emlékezetes volt számára a tavalyi belgrádi látogatás, amikor Prevost két napot töltött a CCEE találkozóján. Itt mély pasztorális érzékkel és emberi melegséggel rendelkező vezetőként mutatkozott be.

A bíboros atya szerint az új Szentatya a problémák szisztematikus megoldására is alkalmas, és e téren erőteljesebben léphet fel elődjénél, Ferenc pápánál.

Folytonosság és új lendület az Egyház irányításában

A bíboros atya szerint a konklávé után az egyik fontos momentum volt az is, hogy XIV. Leó már május 10-én, két nappal megválasztása után találkozott a bíborosokkal.

Ekkor világossá tette, hogy

célja egy újfajta struktúra kialakítása, amely rendszeresebb és érdemibb találkozásokat tesz lehetővé a bíborosi testület tagjai között.

Német László szerint ez fontos lépés lehet az egyházi tanácskozási kultúra fejlesztésében, hiszen Ferenc pápa számos folyamatot elindított, de sok esetben a konkrét megvalósítás és lezárás még várat magára. XIV. Leó ezekhez a folyamatokhoz nyúlhat hozzá új lendülettel, megerősítve az Egyház közösségi működését.

Tanácskozó Egyház – új hangsúlyok a vezetésben

A bíboros szerint a Katolikus Egyház mindig is alkalmazta a tanácskozás különböző formáit: a zsinatoktól a püspöki szinódusig. Most a bíborosi testületnek is nagyobb szerep juthat. A cél, hogy évente legalább egy hosszabb, előkészített megbeszélésen konkrét témákról tudjanak tanácskozni, nem csupán formális találkozókon.

A Német László bíboros atyával készült teljes interjú elolvasható ITT.

BN/Felvidék.ma/Magyar Kurír