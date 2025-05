Hamarosan megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között

Rövidesen megkezdődik az új kőolajvezeték építése Magyarország és Szerbia között, amelynek nyomán az egész térség üzemanyag-ellátása biztonságba kerülhet – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Európa rendkívül összetett kihívásokkal néz szembe, és ezek közül az egyik az energiaválság, amely az Oroszországgal szembeni szankciók és Ukrajna számlájára írható.

„Ukrajna az egyik legfőbb oka Európa energiaválságának, mivel Ukrajna lezárta azt a földgázvezetéket, amely Oroszország felől, keleti irányból Európába, döntően Közép-Európába szállított földgázt” – húzta alá.

Majd rámutatott, hogy ennek nyomán több közép-európai ország is nehéz helyzetbe került, a tranzitot pedig Ukrajna helyett ma már Szerbia biztosítja a régió számára. „Magyarországra naponta több mint húszmillió köbméter földgáz érkezik Szerbián keresztül. Ez évente nagyjából egy 7,5 milliárd köbméteres mennyiség.

Ha Szerbia nem biztosítaná a tranzitot Magyarország irányában, akkor nagyon nagy bajban lennénk mi is, meg a szlovákok is, és úgy általában Közép-Európa is” – hangsúlyozta.

„Ukrajna cserben hagyta Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából. Szerbia az az ország, amely felelős, megbízható tranzitországként, korrekt tranzitországként viselkedve biztosítja számunkra a megfelelő földgázmennyiség szállítását” – tette hozzá. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a két ország ráadásul még szélesebbé teszi az energia-együttműködését, ugyanis hamarosan megkezdődik egy új kőolajvezeték építése.

„Ez a kőolajvezeték keleti irányból, Magyarországon keresztül Szerbia ellátására is képes lesz (..) Szerbia ellátása fontos a mi számunkra is, hiszen ha Szerbia kőolajellátása bajba kerül, akkor az az egész közép-európai térség üzemanyag-, tehát benzin- és dízelellátását veszélybe sodorja, s ha ez így van, akkor az nagyon komoly benzináremelkedésekhez vezetne például” –figyelmeztetett.

„Így tehát megépítjük a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket, 2027-re kész is leszünk, 180–190 kilométert építünk Magyarországon, és ennek a nyomán az egész térség üzemanyag-ellátását biztonságban tudhatjuk, emiatt nem kell például benzináremelésre számítani majd a jövőben” – fűzte hozzá.

A miniszter ezt követően arra is kitért, hogy a villamosenergia-összeköttetés kapacitását is megduplázza a két ország 2028-ra.

„Ez azért is jó, mert közben egy regionális áramtőzsdét is elindítottunk, s azt közgazdaságtanból tudjuk, hogyha egy piac nagyobb, ha több a fogyasztó, akkor alacsonyabb árakat lehet alkalmazni. Tehát a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartásához is szükséges az a beruházás, amelynek nyomán tehát megduplázzuk a villamos áram átszállítási kapacitását Magyarország és Szerbia határán” – mondta.

MTI/Felvidék.ma