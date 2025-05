A Hont védjeggyel ellátott házi ostya az év mindennapján élvezhető

Hobbiként kezdődött és mára Hont regionális védjeggyel rendelkező ostyasütő az Ipolynyéken élő és tevékenykedő Petrezsél Andrea. Az általa készített juhtúrós és az édes vaníliás kis kerek ostya május 15-től regionális védjeggyel rendelkezik. Javarészt háztáji alapanyaggal dolgozik, mindeközben folyamatosan kísérletezik és újít a hagyományos ostyasütés mellett.

Mint megkeresésünkkor elmondta: kisgyermekes anyakéntbő két évvel ezelőtt a szabadidejében fogott ostyasütésbe. A régi családi, falusi hagyományokat felélesztve klasszikus ízesítésű ostyákkal kezdte. Vaníliás és a fahéjas feltekert ostya volt az első lépés. Majd fokozatosan kísérletezett a sós fajtákkal is. Sajtos, fokhagymás ostya mellett a juhtúrós lett a legnépszerűbb.

Kezdetben a család és a szűkebb baráti kör, ismerősök számára is sütött. A kísérletezés mellett folyamatosan bővült a vevői kör is. Tagjává vált a Palóc Kistermelői Piactérnek, a virtuális tér mellett megjelent a piactér által szervezett kézműves vásárokon is.

Mindeközben egyre szélesebbé vált akínálata.

„Az ostya alapja a tojás, tej és a liszt. Igyekszem háztáji alapanyagokat használni a sütéshez. Így a helyi hagyományokat, az eredeti receptúrát követem”

– fogalmazott Petrezsél Andrea.

Természetesen a hagyományos alapanyagok mellett újabb kiegészítők is előkerültek. Napjainkban már vérnarancs-, kakaós és pisztáciás tekert ostyát is süt. Gondol az ételallergiásokra is, gluténmentes ostya is kérhető.

Folyamatosan odafigyel az alapanyagok beszerzésére. A tejet és a juhtúrót is a Nagykürtösi járásban tevékenykedő családi gazdaságokból szerzi be. Falun laknak, így naponta friss háztáji tojáshoz jutnak. Az egyéb összetevőket is igyekezik háztáji gazdáktól beszerezni.

Andrea ambiciózus fiatalként a saját brand építése mellett egyes termékeivel benevezett a Hont regionális termék védjegyet kiosztó bizottságnál.

Mint jelezte, komoly feltételeknek kellett megfelelnie. A kérvény a termék pontos leírását, alapanyagok beszerzését is tartalmazta a rövid bemutatkozó szöveg mellett. Az egykori Hont vármegye területén működő bizottság elismerően vélekedett a benyújtott termékekről. Így május 15-én a Selmecbányához közeli Berencs faluban átvehette a Hont védjegyről szóló oklevelet.

A számos sajátkészítésű termék közül a juhtúrós kerek ostya és a vaníliás kis ostya érdemelte ki idén a bírálóbizottságtól a védjegyet.

Mint kifejtették, hagyományos technikával és hagyományos alapanyagok felhasználásával készülnek a termékei. Ezáltal hozzájárul a térség gasztronómiai érékeihez.

A védjegy megléte számos előnyt jelent, többek között meghívást kap a honti térség kézműves és gasztronómiai piacaira, vásáraira, továbbá segítik a termékek propagálását, nyilvántartásba veszik a térség értékeként.

Már az elmúlt időszakban jelen volt gazdag kínálatával a tágabb térség piacain. Ipolynyék mellett többek között Ipolyhídvégen, Ipolyságon, Gyűgyön jelent meg több ízben ostyáival.

Közösségi rendezvényekre, bálokra rendeltek tőle édes és sós ostyákat. Sőt, budapesti megállóval még Japánba is elkerültek a termékei. Legtöbben a téli időszak, a karácsonyi ünnepkör elengedhetetlen ételeként tekintünk az ostyára. Első körben Andrea is így tekintett az ostyasütésre. Fokozatosan állt át a teljes évi sütésre.

Mint elmondta, már ősszel elkezdi a karácsonyi ostyák készítését, a báli szezonban és a húsvéti ünnepkörben is egyre népszerűbben a termékei. A nyári időszak picit gyengébb, ilyenkor van elegendő idő a kísérletezésre.

Időt igénylő folyamat a sütés, a kissé monoton munkafolyamat nagy precizitást igényel. Andrea mindezt nagy odaadással és örömmel végzi.

Kézműves termékként a mívesen elkészített csomagokban, ajándékdobozokban az ízletes ostyához egy csipetnyi szeretet is párosul, így válnak teljessé Andi házi ostyái.

Pásztor Péter/Felvidék.ma