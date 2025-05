Fico szerint nem folytatható az egyes uniós tagállamok szuverenitásának elnyomása

A szuverenitás és a nemzeti érdekek védelmét hangsúlyozta Robert Fico szlovák miniszterelnök a CPAC Hungary rendezvényen ma Budapesten.

Robert Fico – akit hosszas taps fogadott – kiemelte: nem folytatható az a gyakorlat, hogy az Európai Unióban az egyes tagállamok szuverenitását elnyomják.

Értékelése szerint az Európai Unió ahelyett, hogy őszinte béketeremtő szerepet játszana és diplomáciai erőfeszítéseket tenne, agresszív módon viselkedik az orosz–ukrán háború kapcsán.

A szlovák kormányfő azt mondta:

a nemzetközi jog súlyos megsértése zajlik. Bármilyen, „a kötelezőtől” eltérő vélemény jelenik meg, azt azonnal elnyomják.

Kritikus hangon szólt Friedrich Merz német kancellár Szlovákiának és Magyarországnak szóló üzenete miatt, miszerint ha nem vetik alá magukat az utasításoknak és a saját szuverén álláspontot képviselik a jövőben is az orosz–ukrán háború ügyében, akkor büntetésre számíthatnak, például az uniós finanszírozás, a szavazati jog felfüggesztésére.

A szlovák miniszterelnök azt mondta, nem lenne szabad senkinek sem így kezelnie másokat, függetlenül attól, hogy milyen gazdasági erővel rendelkezik. Az unió ereje a kompromisszumban, a kölcsönös tiszteletben rejlik és abban, hogy együtt képesek elutasítani a diktatúrát – hangsúlyozta.

Robert Fico szerint

a szuverén nemzetek és a bátrak megbüntetése, az új vasfüggöny, a béke helyett a háború hirdetése a közös európai projekt végét jelenti és ez egy óriási katonai konfliktushoz vezet.

Ez nem egy európai uniós vízió, amit szeretne támogatni.

A szlovák politikus baloldaliként, szociáldemokrataként jellemezte magát, mint mondta, „nem a brüsszeli fajtából”. Az a célja, hogy állampolgárait és Szlovákia érdekeit megvédje, erős jóléti államot teremtsen – mutatott rá.

Kiállt a világ minden irányába nyitott szuverén szlovák külpolitika mellett és rögzítette: nem szeretné, ha a szuverenitásuk és a nemzeti identitásuk „felolvadna” a genderista, internacionalista struktúrákban, főleg nem azokban, amelyek Brüsszelből érkeznek.

Kitért arra, hogy Szlovákiában is módosult az alkotmány, a házasságot egy férfi és egy nő kapcsolataként határozták meg, és további alkotmánymódosítást nyújtott be arról, hogy csak két nem – a férfi és nő – létezik és ezt érvényesítik a gyermekek örökbefogadásakor is.

Bryan Leib, az Alapjogokért Központ vezető kutatója, aki Yaír Netanjahu izraeli podcasterrel és politikai aktivistával beszélgetett, a nemzetállamok példa nélküli fenyegetését hangsúlyozta. Harcolni kell és nyerni kell

– rögzítette.

Yaír Netanjahu arról beszélt, hogy konzervatívként, izraeliként és zsidóként nincs más hely a világon, ahol ennyire biztonságban érzi magát, mint Budapesten, amiért köszönetet mondott Orbán Viktor kormányfőnek s egyúttal nagyra értékelte Magyarország Izraelnek nyújtott támogatását.

Háláját fejezte ki azért, mert Magyarország fellépett a Nemzetközi Büntetőbíróság ellen, amit nagyon bátor lépésnek tartott.

Rámutatott:

a felkelések és a Palesztina melletti demonstrációk nem Izraelről és nem a palesztinokról szólnak.

Ez a nyugati civilizáció szétzúzásáról szól, aminek csupán első lépése Izrael, ezzel nincs vége, Európa, majd Amerika következne.

A beszélgetés elején egyperces néma felállással emlékeztek meg a Washingtonban közelmúltban meggyilkolt két fiatal izraeli diplomatáról.

A Harcosok Klubja: Globalisták vs. Szuverenisták mottójú panel részeként tartott kerekasztal-beszélgetés előtt Nahuel Sotelo argentin vallás- és civilizációügyi államtitkár arról beszélt, hogy napjaikban a civilizációval ellentétes eszmék terjednek. Mára az az Európa, amiről gyermekkorában álmodozott már nem létezik, elveszett.

A felelősség belülről fakad, Európa sem okolhatja csak a külső tényezőket a hanyatlásért

– húzta alá. Kiállt az alapvető értékek védelme mellett és úgy fogalmazott: eljött a bátrak és a hazafiak ideje.

Maria Fernanda Cabal (Kolumbia) szenátor arról beszélt, hogy a jelenlegi kommunista elnök, Gustavo Petro lerombolta a teljes intézményrendszert, veszélyeztetve az ország szuverenitását. A problémák ellenére demokráciában éltek, de a jelenlegi elnök teljes egészében másolja a woke ideológiát. Nehéz időszakot élnek, hogy a demokráciát valamilyen szinten legalább megtudják őrizni és hamis ígéretekkel ne veszítsék el az országot – jelezte.

Gustavo Leite (Paraguay) szenátor, arról beszélt, hogy az NGO-k megsértik az ország alkotmányát és az USAID Biden előző amerikai elnök idején több millió dollárral finanszírozta a különböző progresszív köröket.

A paraguayi népé az érdem, hogy ellen tudnak állni

– emelte ki. Hangsúlyozta, kiálltak és a jövőben is kiállnak a woke ideológiák ellen.

Farkas Vajk, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője kiemelte: a központ több mint egy éve felvette a kapcsolatot Latin-Amerikával és az a cél, hogy szövetséget hozzanak létre az ottani patrióták és az európai patrióták között.

Amichai Chikli izaeli diaszpóráért és antiszemitizmus elleni fellépésért felelős miniszter felszólalásában a radikális iszlám veszélyére figyelmeztetett.

A muzulmán testvériség nem törekszik párbeszédre az állammal, annak helyét venné át végül.

Most – jobban mint bármikor – olyan vezetésre van szükség, akiknél „a morális tisztaság és bátorság” van jelen és ennek jeleit már látják Európa több országában.

Orbán Viktor prominens példája az ilyen vezetőknek, a magyar kormány kikövezi az utat azok számára Európában, akik készen állnak arra, hogy szembeszálljanak az iszlám fanatizmussal és a woke ideológiával, amely a szabad társadalom szövetét veszélyezteti – fogalmazott a miniszter.

