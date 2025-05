Zenei kuriózumok és egy kivételes életút a magyar klasszikus zene napján a közmédia műsorán

Egy ritkán reflektorfénybe kerülő mű és a magyar zene gazdag jelentéstartalmú opusza is elhangzik május 30-án a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Kocsis Zoltán karmester emlékére életre hívott programsorozatának koncertjén, a magyar klasszikus zene napján. A hangversenyt élőben közvetíti a Bartók Rádió, valamint műsorára tűzi az M5 is. A közmédia kulturális csatornája továbbá Vásáry Tamás világhírű zongoraművész és karmester életét bemutató portréfilmmel is várja e napon a nézőket.

Hangverseny-látogatók tízezrei őrzik emlékezetükben azoknak a május 30-ai koncerteknek az élményét, amelyeken Kocsis Zoltán gyermekek javát szolgáló, jótékony célú produkciókkal ünnepelte születésnapját. Bár már a kiváló karmester nélkül, de a közösen életre hívott kezdeményezés 2021 óta tovább él a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar együttműködésében a magyar klasszikus zene napján megrendezett koncerteken, amelyek egyszerre emlékeznek Kocsis Zoltánra, az értékek áldozatkész népszerűsítőjére, és tisztelegnek a hazai zenekultúra múlt- és jelenbeli kiemelkedő értékei előtt.

Az idei Magyar Klasszikus Zene Napja „In memoriam Kocsis Zoltán” című esten a Zeneakadémia Nagytermében 19:35-kor kezdődő hangversenyt élőben közvetíti a Bartók Rádió.

A magyar klasszikus zene napjához kapcsolódó koncerten az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész, Gyöngyösi Levente III. Divertimentóját Bartók Béla azonos műfajú remeke követi. Elhangzik Weiner Leó zongorára és zenekarra komponált Concertinója is: a magyar zene ezen értékes, ám ritkán reflektorfénybe kerülő gyöngyszemét Balázs János szólójátékával adja elő a zenekar. A program fináléja Kodály Zoltán Fölszállott a páva című variációsorozata, a 20. századi magyar zene gazdag jelentéstartalmú, emblematikus opusza.

Az est karmestere a Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész Keller András, aki már sokszor bizonyította a magyar zene értékei iránti elkötelezettségét, többek között az immár tizedik jubileumát ünneplő, a Dunán péntek esténként látható Virtuózok tehetségkutató zsűritagjaként is. A kultúra és a hazai értékek közvetítőjeként a hangversenyt a Bartók Rádió mellett az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi május 30-án 22:50-től.

A közmédia kulturális csatornája e napon a magyar klasszikus zene egyik emblematikus képviselőjének munkássága előtt is tiszteleg az Üzenet című dokumentumfilmmel, amely Vásáry Tamás világhírű zongoraművész és karmester portréját rajzolja meg. A 21:30-tól látható alkotás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Bartók Rádió Zenei Díj Életműdíjával elismert 93 éves művész önvallomása sikerekről, kudarcokról, szerelemről, családi bonyodalmakról és csodákról, amelyek végigkísérték életét.

A magyar klasszikus zene napja május 30-án a Bartók Rádióban és az M5 műsorán.

