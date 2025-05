A sokoldalú aranykoszorús nótaénekes

Mármint a Bélyben (Tőketerebesi járás) élő, 39 éves Molnár Lóránt, akivel először Ipolynyéken találkoztam az Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenyén. Az érettségivel végződő szakközépiskolában asztalos mesterséget kitanult fiatalember első bemutatkozását pozitívan értékelte a szakmai zsűri, és további gyakorlásra biztatta.

Legutóbbi beszélgetésünk során azt mondtad, sokféle kedvtelésed van. Melyek azok?

Sok minden érdekel, felsorolni is nehéz. Az utóbbi időben megkedveltem a darts sportot (célba dobós sport), versenyekre is eljárok, ha rendeznek a közelben, és ezt otthon is lehet gyakorolni. Amikor már az idő engedi, íjászkodom, majd következik az országúti kerékpározás, ezekben is versenyzem.

Érdekel még a csillagászat, fotózás, motorozás, túrázás, hegymászás, úszás, modellezés. Szeretek szerelni, javítani dolgokat, zenét hallgatni, szinte minden zsánerben van kedvencem.

Honnan ered, kitől örökölted az énektehetséged? Jól gondolom, édesanyádtól, aki szintén aranykoszorús nótaénekes? Játszol valamilyen hangszeren?

Éneklésből már az alapiskolában jeles voltam, énekkarban is énekeltem. Az éneklést gondolom édesanyámtól örököltem. A magyar nótákat nagymamám hatására kedveltem meg.

2008 körül kb. 600 hallgató nótát játszottam fel még kazettákra, akkor még a rádióból –MR 6 a régió rádiója műsorából, majd később a Dankó rádióból. Szinte az összesnek leírtam a szövegét, plusz van vagy 15 nótáskönyvem, amiket vásároltam. Próbáltam hangszereken is játszani, de az éneklés jobban ment.

Emlékezetes marad számodra a 2018-as év. Miért is?

Igen, mert 2018-ban többszöri próbálkozás után sikerült megnyerni az Őszirózsa versenyt. Édesanyám is kipróbálta magát, neki aranykoszorús minősítést sikerült elérnie.

Ismerősöktől megtudtuk, hogy Ipolynyéken nótaversenyt rendeznek minden évben, és mivel szeretek versenyezni, hát ebben is kipróbáltam magam.

Községünkben működik egy hagyományőrző csoport, aminek már régóta tagja vagyok. A csoport fő műfaja a népdal.

Milyen fellépési lehetőségeid vannak?

Magyar nótával kevesebbet lépek fel, de akad felkérés, aminek örülök. Népdalversenyen csak a csoporttal vettem részt, szólóban még nem próbáltam.

Milyen terveid vannak a jövőt illetően?

Sok magyarnóta-énekes hírességet kedvelek, szeretnék velük egy helyen énekelni. Több gyakorlással, tanulással biztos szintet lehetne lépni, aminek több lemondás az ára.

Örülök, amikor az emberek csodálkoznak, hogy én ehhez is értek, meg ahhoz is értek, szeretek sokoldalú lenni.

Az interjú készítése közben Lóránt édesanyját is megkérdeztem, hogy büszke-e a fiára, hogy megnyerte az országos nótaversenyt. A következő választ adta:

Igen, 2018-ban én voltam a legbüszkébb édesanya, amikor a fiam megnyerte az Őszirózsa versenyt. Ahogy Lóri említette, nekem is sikerült aranykoszorús minősítést szereznem.

Szeretem a magyar nótát, az életet, az ad napjaimban erőt mindenhez. A napjaim azzal telnek, hogy kedves férjemet gondozom, mivel beteges. Szeretek kertészkedni, szeretem az állatokat. Idehaza csak a Dankó rádiót hallgatom, munka közben is dúdolgatok, dalolok.

