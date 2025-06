Az AGEL komáromi kórháza megnyitotta a felújított, családi típusú szülészetét

Június 3-án ünnepélyes szalagátvágással adták át a komáromi kórház szülészetének modernizált helyiségeit. A „családi típusú” szülészeten a legmagasabb egészségügyi ellátást biztosítják a leendő édesanyáknak, akik kényelmes körülmények között, megőrizve a vajúdás intimitását, biztonságos környezetben adhatnak életet gyermeküknek.

A 600 ezer eurós felújítás részeként, amelyet a kórház saját forrásaiból finanszírozott, kiépült négy elkülönített szülőszoba a legmodernebb egészségügyi felszereltséggel és megfigyelőrendszerrel. A szülőszobákban bensőséges, támogató környezetben a szülő nők biztonságban érezhetik magukat. A belső kialakítás során ügyeltek a kényelemre és az intimitás megőrzésére, miközben a helyiség lehetőséget nyújt arra is, hogy egy közeli személy végig ott legyen a vajúdás és a szülés alatt.

Az eseményen egy perces néma csenddel adóztak a ma reggeli, Gúta határában történt tragikus baleset aldozataira emlékezve. Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Tomáš Lučkai, az AGEL ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, bár országos tendencia, hogy csökken a születésszám, társulásuk ennek ellenére bízva a pozitív jövőképben, a szülészeti osztályt modernizálta, mert ennek látják fontosságát, illetve a már meglévő szakmai minőség mellett a kedvezőbb körülményektől azt várják, többen válasszák majd a komáromi kórház szülészetét.

Andrea Kalavská, az AGEL orvosigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a kórháznak és az egészségügyi dolgozóknak kötelessége megteremteni azokat a feltételeket, amelyek közt a betegeket és a szülő nőket biztonságban, kényelemben el tudják látni. A volt egészségügyi miniszter kiemelte, a ma átadott négy új szülőszoba minden szempontból megfelel a 21. század kritériumainak, és örömét fejezte ki, amiért az új életet már méltó körülmények között fogadhatják minőségi szakembergárdával.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke arról beszélt, hogy a megye jó döntést hozott, amikor 20 éves szerződést kötött az AGEL társasággal, amely a komáromi, de emellett a lévai kórházat is működteti Nyitra megyében. Mint mondta, mindkét kórházra jellemzőek a fejlesztések, modernizálások, a kisebb és nagyobb értékű beruházások, amelyek által a szolgáltatások nemcsak bővülnek, de minőségük is javul.

Keszegh Béla polgármester elmondta, az egészségügyi szolgáltatásokat végző társulással partneri kapcsolatot tart fenn a város. A kórház igazgatója az elmúlt hónapban díszpolgára lett Komáromnak, az igazgatóhelyettese, Filkó Gabriella pedig a komáromi képviselő-testület tagja. A kórházzal karöltve családbarát projekten dolgozik a város, amelynek lényege, hogy segítse a gyermekvállalás előtt állókat, a friss szülőket, a kisgyermekes családokat, az egyedülálló anyákat, a kihívással élőket. Mivel egyre kevesebb gyermek születik – a tavalyi évben 200 alá csökkent a komáromi újszülöttek száma-, ezért is fontos minden olyan fejlesztés, amely a gyermekvállalást ösztönözheti, hiszen mint azt Keszegh Béla aláhúzta, a város jövője függ ettől és ezért Komárom hosszú távú jövőjét egy családbarát koncepció biztosíthatja.

Olekszandr Jazikov, a nőgyógyászati-szülészeti osztály főorvosa örömét fejezte ki, amiért a jövőben már nemcsak minőségi egészségügyi ellátásban részesülhetnek a kismamák, de igazán kényelmes környezetben nézhetnek az anyai örömök elé. A kismamák saját szobában vajúdhatnak, saját fürdőszobával – hangsúlyozta. Emellett egy úgynevezett átalakítható szülőágy is a szoba berendezése, amely kezdetben hagyományos ágyként működik, majd a szülés előrehaladtával pár mozdulattal szülőággyá változtatható – magyarázta.

Miroslav Jaška, a kórház igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a négy szülőszoba mellett pár méterre található egy műtő is, ahol szükség esetén el tudják végezni a császármetszést. Ez úgy az újszülött, mint az édesanya, de az egészségügyi dolgozók szempontjából is jelentős előrelépés, hangsúlyozta az igazgató, aki hozzátette, a szülészet eszközparkja olyan speciális ággyal is bővült, amelyben stabilizálni tudják az újszülött állapotát, amennyiben komplikációk lépnének fel. Az igazgató legvégül kiemelte, a kórház folyamatos fejlesztése nem mehetne végbe, ha nem lenne a vezetőség mellett egy támogató csapat az egészségügyi dolgozók, az orvosok, a nővérek és ápolók személyében – nélkülük nem működne a kórház – húzta alá.

Szalai Erika/Felvidék.ma