Šaško: a szülők jelen lehetnek gyermekük kórházi kezelésénél

Szeptembertől törvény garantálja Szlovákiában, hogy a gyermekek kórházi tartózkodása alatt egy hozzátartozó is jelen lehet, jelentette be sajtótájékoztatóján Kamil Šaško (Hlas-SD) egészségügyi miniszter. A változást az iskolai törvénycsomag részeként fogják jóváhagyni, a módosítás szakmai útmutatást is tartalmaz, amely biztosítja a törvény egységes alkalmazását a kórházakban. Šaško elmondta, hogy mind a szakmai, mind pedig a politikai közvélemény képviselői egyetértettek a javaslattal.

„Tehát a gyakorlatban szeptember elsejétől lép érvénybe, hogy a gyermeket kísérő személy nem számít látogatónak, a látogatási időn kívül is a gyermekkel lehet. Segíti és nyugtatja a gyermeket a műtétet megelőző vizsgálatok során, s azt követően is. A műtét folyamán természetesen korlátozott lesz a jelenléte, a körülményekre és a gyermek egészségi állapotára való tekintettel” – magyarázta Šaško.

Hozzátette, hogy ha az intézménynek nincs kapacitása a szülő elszállásolására, akkor legalább egy széket kell biztosítani számára a gyermek ágya mellett. Amennyiben a szülőnek nincs anyagi lehetősége a díjak vagy védőfelszerelések kifizetésére, ez nem lehet ok a jelenlétének megtagadására.

A miniszter kiemelte, hogy a kórház nem dönthet arról, hogy az anya vagy az apa legyen-e a gyermekkel. „Ha a szülők nem tudnak megegyezni, az orvos megtagadhatja a jelenlétüket, amennyiben az nem szolgálja a gyermek javát” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a kísérő jelenlétét a kórházak belső szabályzata is befolyásolja. A szülő jelenlétét azonban minden egészségügyi ellátás során lehetővé kell tenni.

Šaško elmondta, hogy a minisztérium, a Betegjogok Védelméért Egyesület (AOPP), a Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS), az Állami Kórházak Szövetsége (AŠN) képviselői és mindhárom gyermekkórház igazgatói egyetértettek a szakmai irányelvek tekintetében. A miniszter kiemelte a változtatást kezdeményező Vladimíra Marcinková (SaS) ellenzéki képviselővel folytatott jó együttműködést is.

Az irányelvet az Egészségügyi Minisztérium közlönyében teszik közzé, és rendszeresen frissítik majd a kórházak működésében és az ellátásban bekövetkezett változások alapján.

Elena Marušáková, a Betegjogok Védelméért Egyesület elnöke nagyra értékelte, hogy a szakmai irányelv az átlagostól eltérő helyzetekre is gondol, amikor a gyermeket nem a szülő, hanem például nagyszülő, nevelőszülő vagy más közeli személy kíséri. „Ügyeltünk arra, hogy az irányelv világosan meghatározza a kritikus kérdéseket, és ugyanakkor elegendő teret hagyjon a kórházaknak a beteg érdekében történő rugalmas megoldásokra” – mondta.

Peter Bartoň, a Gyermekbetegségek Nemzeti Intézetének igazgatója hangsúlyozta, hogy a kórházak technikailag felkészültek a változásokra, és a legtöbb esetben már most is lehetővé teszik a szülő jelenlétét. „Ha nem lennénk erre felkészülve, nem értettünk volna egyet a javaslattal. Úgy gondolom, hogy a kórházunkban kezelt gyermekek több mint 75 százalékának már van kísérője a kezelés alatt” – jegyezte meg.

A miniszter bejelentette egy módszertani útmutatás előkészítését is, amely tisztázza a szülők hozzáférésének jogát gyermekük egészségügyi adataihoz.

Emlékeztetett arra, hogy már most is mindkét szülőnek joga van ezekhez az információkhoz való hozzáféréshez, kivéve, ha megfosztották őket a szülői jogok gyakorlásától. Az iránymutatás célja, hogy segítsen megoldani azokat a tisztázatlan körülményeket, melyek a gyakorlatban főként válások után fordulnak elő. Ugyanakkor július 1-jétől hatályba lép az a jogszabály is, amely garantálja lelkész jelenlétének jogát a beteg kórházi tartózkodása alatt, látogatási időn kívül is.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk