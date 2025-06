Varga-Bajusz Veronika: a jó magyar–szlovák kapcsolatok a felsőoktatásban is lehetőségeket adnak

A kelet-szlovákiai megyeközpontban tartott rendezvényen a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, illetve fiatalokért felelős államtitkár a Magyar Rektori Fórum tapasztalatairól és a magyar–szlovák felsőoktatási együttműködés lehetőségeiről nyilatkozott.

Felidézte: az idén már volt egy találkozójuk Robert Zsemberával, a szlovák oktatási, tudományos, kutatási és sportminisztérium államtitkárával, amelynek során megállapodás született arról, hogy

létrehoznak egy magyar–szlovák felsőoktatási munkacsoportot, és most került sor ennek a csoportnak az első ülésére, amelyen meghatározták az együttműködés tématerületeit.

Kifejtette: az egyik központi téma a 2003-ig hatályban lévő magyar–szlovák felsőoktatási munkaterv megújítása, a két ország felsőoktatási rendszerei közötti kapcsolat intézményesítése volt.

Rámutatott: a témán belül olyan, azonnali megoldást igénylő kérdés is terítékre került, mint a doktori fokozatok elismerése a két ország részéről. Hozzátette: ebben a témában a vonatkozó törvénymódosítás tekintetében is előrelépés várható, valamint egy ajánlás megfogalmazását is tervezik, ez utóbbi a két ország egyetemeit célozná és a doktori fokozatok kölcsönös elismerését érintené.

„Ebben legyen egy kölcsönös megegyezés a két ország között, hogy ne legyen ebben fennakadás” – mutatott rá Varga-Bajusz Veronika, hozzátéve: a munkacsoport feladata az is, hogy a két fél megossza egymással a tapasztalatait. Kifejtette: így a találkozón szó esett a tanúsítványos képzésekről, a magyar tehetséggondozói programról, az ösztöndíj-megítélés részleteiről és más témákról is.

„Megindult egy erős együttműködés a két ország között, egyébként is jó az együttműködés, és most ezt szeretnénk a felsőoktatás területén is bővíteni”

– mondta Varga-Bajusz Veronika. Rávilágított: néhány egyetemnek ugyan már van kettősdiploma-programja, de e tekintetben még van lehetőség a bővítésre.

Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a munkacsoport munkájának további konkrétumai idén ősszel várhatóak, amikor annak következő találkozójára Budapesten kerül majd sor.

MTI/Felvidék.ma