A gyógyszertárakban történő oltáshoz megfelelő, diszkrét körülményeket kell biztosítani

Azoknak a gyógyszertáraknak, amelyek vállalják, hogy a helyiségeikben influenza elleni oltást is végeznek, erre a célra diszkrét zónát kell kialakítaniuk, illetve a vakcina beadását követően legalább fél órán át biztosítaniuk kell a betegek megfigyelését is. Mindez a gyógyszerészeti tevékenység követelményeiről szóló rendelet tervezett módosításából következik, amelyet a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma nyújtott be tárcaközi véleményezési eljárásra. A javaslat szerint a módosítás július 1-jén lépne hatályba.

„E tevékenység elvégzéséhez a gyógyszerészeti ellátást nyújtó szolgáltató létrehozhat egy külön helyiséget, amely vagy közvetlenül a gyógyszertárból, vagy a gyógyszertár egy másik külön bejáratán keresztül közelíthető meg, de kialakítható egy diszkrét zóna is a gyógyszertárban, mely megfelel az oltási folyamat követelményeinek.

A gyógyszertárban így létrehozott zóna ideiglenes is lehet, melyet csak a konkrét rendeltetésére használhatnak” – magyarázta a tárca képviselője.

Ugyanakkor a tervezetnek a gyógyszerhiány problémájára is megoldást kellene kínálnia azáltal, hogy a gyógyszerészeti ellátást nyújtó szolgáltatók tömegesen gyártott regisztrált gyógyszereket használhatnak egyedi készítésű gyógyszerek előállításához.

A felnőttek influenza elleni oltását a gyógyszertárakban a gyógyszertörvény 2024. január 1-jén hatályba lépett módosítása tette lehetővé. Célja az oltottsági arány növelése volt a lakosság körében. Ezt a tevékenységet a gyógyszertárak önkéntes alapon biztosíthatják. Az oltást végző egészségügyi szakembernek speciális képzésben kell részesülnie.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk