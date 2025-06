Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit együtt avatják szentté szeptember 7-én

A hívek által régóta várt szertartás időpontját a Vatikán hivatalosan megerősítette – számolt be a Vatican News angol nyelvű oldala.

XIV. Leó pápa ma első ízben elnökölt nyilvános rendes konzisztóriumot pápasága során.

A bíborosok ezen az ülésen hivatalosan is jóváhagyták nyolc boldog kanonizálását, a szertartások időpontját pedig maga a Szentatya jelölte ki. A legnagyobb figyelem Carlo Acutis és Pier Giorgio Frassati szentté avatását övezi, amelyre a döntés értelmében 2025. szeptember 7-én kerül sor.

A két fiatal boldog – a 20. század elején élt, szegényeket segítő és szociális elkötelezettségéről ismert Frassati, valamint a modern kor digitális apostolaként tisztelt, 2006-ban elhunyt Carlo Acutis – különböző korszakok gyermekei, ám közös bennük Krisztus iránti mély szeretetük és az a képességük, hogy ezt a szeretetet másokkal is megosztották. E tulajdonságok emelik őket a szentek sorába – fogalmazott Leó pápa a konzisztóriumon.

Ferenc pápa még 2024. november 20-án, egy általános kihallgatás alkalmával jelentette be a két fiatal kanonizálását.

Az esemény után hatalmas tapsvihar tört ki a Szent Péter téren – jelezve, milyen széleskörű várakozás övezi ezt a két szentté avatást.

Acutist 2020. október 10-én avatták boldoggá Assisiben. Szentté avatását eredetileg 2025. április 27-re, húsvét második vasárnapjára, a tizenévesek jubileumára időzítették. Frassati szentté avatását pedig augusztus 3-ára, a fiatalok római jubileumának csúcspontjára tervezték.

A szertartások azonban halasztásra kerültek Ferenc pápa halála (április 21.) után, és sokáig bizonytalan volt, mikorra tűzi ki a Vatikán az új dátumot. A kétségeket Leó pápa június 13-i bejelentése végleg eloszlatta.

A mostani konzisztórium során további boldogok kanonizálását is jóváhagyták, ezekre 2025. október 19-én kerül sor. Köztük van Ignatius Shoukrallah Maloyan örmény katolikus érsek, aki 1915-ben, az örmény népirtás idején szenvedett vértanúhalált, valamint Peter To Rot, pápua új-guineai világi hitoktató, akit 1945-ben gyilkoltak meg, amiért a japán megszállás idején is folytatta apostoli munkáját.

Peter To Rot lesz Pápua Új-Guinea első kanonizált szentje.

Szentté avatják továbbá a három szerzetesnővért: Vincenza Maria Polonit, a Veronai Irgalmasnővérek alapítóját; Maria del Monte Carmelo Rendilest, a venezuelai Jézus Szolgálói Kongregáció alapítóját; valamint Maria Troncattit, a Szalézi Mária Leányai rend tagját.

A szentek sorába lép két világi hívő is: Bartolo Longo, a híres pompeii Mária-kegyhely alapítója, valamint José Gregorio Hernández Cisneros venezuelai orvos, aki a szegények gyógyítójaként vált ismertté, s aki nemcsak ingyen gyógyított, hanem saját pénzéből finanszírozta a rászorulók gyógyszereit is.

A fentebb említett szeptemberi közös szertartás – amely Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit avatja a szentek sorába – pedig a kortárs ifjúság és a hívők számára egyaránt különleges jelentőséggel bír: két olyan életpélda kerül a liturgikus naptárba, akik a maguk idejében képesek voltak új nyelven és új formában megszólítani kortársaikat – örömhírt hirdetve a digitális világban és a társadalom peremvidékein egyaránt.

BN/Felvidék.ma/Vatican News