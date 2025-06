Tanévnyitóra történő előkészületek, projektnapok, nyári egyetem

Mozgalmas tanévzárás vár a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetségre. Fekete Irénnel Gömörben találkoztunk a 18. pedagógiai projektnapon. Ám ezt megelőzően Bátkában már a következő tanévnyitót tervezték, s mindezek mellett szót ejtettünk az iskolák helyzetéről, a jövőbeni kihívásokról és a pedagógusok közösségének összetartásáról is.

Elnök asszony, hogyan zárul a tanév a pedagógusszövetségben?

Jól beterveztük a tanév végét. Áprilistól meg sem álltunk. Tizenkét országos diákversenyt rendeztünk, több száz résztvevővel. Frissen zártuk le a Kaszás Attila Versmondó Fesztivált, ahol közel 130 versmondó állt színpadra. A zsűri szerint a színvonal kimagasló volt – ez mindig jólesik.

A tanév vége még zajlik, de önök már a következőt tervezik?

Így van! Már javában szervezzük a szeptemberi országos tanévnyitót, ezúttal Bátkában. A szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitója számunkra egy nagyon-nagyon fontos rendezvény, és ezt időben el kell kezdeni szervezni a helyiekkel. Nagyon megdicsérem őket, mert egy fantasztikus csapat jött össze a helyiek köréből, akik mindenben a segítségünkre vannak. A református templomban tartjuk a nyitóünnepséget. Egyházi és világi rész is lesz.

Jó gyakorlat szerint a nyugdíjba vonuló és a pályakezdő pedagógusokat is köszöntik?

A nyugdíjba vonuló pedagógusok a magyar államnak köszönhetően pedagógusi szolgálati emlékéremben részesülnek, közel 30 pedagógus. Ők lesznek azok, akik elhagyják az iskolát, és éppen ezért kötelességünk a pályakezdőket is köszönteni. Erről a helyről is szeretnék üzenni, hogy minél többen jelentkezzenek, jöjjenek, mert megbecsülésünk jeléül szeretnénk őket megtisztelni.

Honnan jön az inspiráció egy ilyen nagyszabású nyitányhoz?

Ez egy olyan pillanat, amit nem lehet kihagyni, és minden pedagógusnak látnia kell. A legszebb mindig az, amikor az elsősök megérkeznek. Látni a csillogó szemüket – az minden pedagógus számára megerősítés, hogy miért is csináljuk ezt.

Hogyan alakulnak a létszámok a következő tanévre?

Sajnos stagnálás van, sőt egyes helyeken csökkenés. Kevés gyermek születik, van, van ahol csak egyetlen újszülött érkezik a faluba… A kisiskolák veszélybe kerülnek, nem a minőség, hanem a létszám miatt. Ez minden régióra jellemző, hogy egyre kevesebb a gyermek, ugyanúgy a szlovák iskolákra is.

Várható, hogy iskolát kell bezárni?

Reméljük, nem. Egyelőre nincs hivatalos jelzés erről. Azért azt is el kell mondani őszintén, hogy minden évben van egy-két kisiskola, melynek be kell zárnia a kapuját. Ahol kevés a gyerek, ott sajnos nem biztos a jövő.

Az optimalizációs tervek sokakat aggasztanak. Mit lehet erről tudni?

Ez éppen üröm az örömben, mert még egy tehetségnap van előttünk, ahol a tehetséges diákokat köszönthetjük és megbecsülhetjük, illetve egy tehetségnagykövet-díjat is átadunk, de közben más feladatainknak is eleget kell tenni, mivel Drucker miniszter úr bejelentette az optimalizációt. Az alapiskolák optimalizációját a középiskolák optimalizációja után, és ez egy nagyon-nagyon fontos feladatunk. Ez egy központi intézkedés, amire helyben kell jó megoldást találni. Mi segítünk beszélgetni, lehetőségeket vázolni – legyen az tagiskola, klaszter vagy más forma.

Miben tud segíteni a pedagógusszövetség az iskoláknak?

Támogatással, párbeszéddel. Nem döntünk a helyiek helyett, de szakmai javaslatokat adunk. Most például Galántára megyünk, ahol ötletelni hívnak bennünket az igazgatók.

És mi vár a pedagógusokra a nyári szünetben?

Két nyári egyetemmel készülünk: Rimaszombatban július 15. és 18. között, Komáromban augusztus 4. és 7. között. Négy, illetve hét szakcsoporttal, esti programokkal, tanulmányutakkal, sok-sok meglepetéssel. Már alig várjuk, ugyanis eddig párhuzamosan szerveztük, idén pedig egymást követően.

Egy kis ízelítő kaphatunk?

Komáromban született Jókai Mór, ezért most úgy gondoltuk, hogy a tanulmányutat ott, Komáromban fogjuk megszervezni, kapcsolódunk a Jókai 200 emlékévhez. Lesz szabadulószoba, erődlátogatás, kultúra és kaland kéz a kézben. Élménydús és hasznos napokat ígérünk minden résztvevőnek!

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma