Agócs Ildikó lett a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának új elnöke

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya 2025. június 14-én tartotta járási tisztújító közgyűlését. Tóth Csilla leköszönő elnököt Agócs Ildikó váltotta a poszton.

„Számomra a kultúra akkor valódi, ha él – ha megéljük, együtt éljük át, közösen visszük tovább, és közben új tartalommal is gazdagodik.

Két évvel ezelőtt a nagymama életforma új, meghatározó élményt hozott az életembe. Ez még inkább megerősített abban, milyen fontos, hogy mit hagyunk hátra az unokáinknak – milyen közösséget, milyen értékrendet. Ezért a jövőben szeretnék még nagyobb figyelmet fordítani a fiatal közösségre, a következő generációkra.

Azt szeretném, ha a Csemadok nem csupán megmaradna a jelenlegi szinten, hanem élő, működő, vonzó közösségként élne tovább a fiatalok és az unokáink számára.

A területi választmány jelölését megtiszteltetéssel fogadtam el. Külön köszönet illeti Tóth Csillát, aki biztos, megbízható alapokat hagyott ránk”– nyilatkozta Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának új elnöke.

A területi választmány 11 tagú lett, lefedi Gömört

A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság jelentése szerint a rimaszombati közgyűlés határozatképes volt, 53 küldöttből jelen volt 48, azaz a 90,5%-uk.

Tóth Csilla elnöki beszámolóját a területi választmány tevékenységéről az eltelt választási időszakban, Povinszky Elvira járási titkár gazdasági beszámolója, Csank Teréz által az ellenőrző bizottság jelentése, valamint a következő választási időszak célkitűzéseinek az ismertetése követte Csirmaz Miklós tolmácsolásában, aki a közgyűlés levezető elnöke is volt.

A közgyűlés jóváhagyta a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság tagjait Habodász Szilvia, Pál Gabriella és Varga Katalin személyében. A jelölő és a javasló bizottság tagjait, Varga Ákos, Žitňár Csaba és Tóth Tünde személyében, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit Csobó Zsuzsanna és Horváth Zsuzsanna személyében.

A küldöttek a területi választmány 11 tagú létszámát határozták meg. Megválasztották a területi választmány új elnökének, Agócs Ildikót Gömöralmágyból, a területi választmány alelnökeit, Albert Évát Gesztetéből, Cerovsky Gyulát Rimaszombat-Jánosiból és Csirmaz Miklóst Rimaszombatból. Az ellenőrző bizottság tagjai Csank Teréz és Sebők Csilla maradnak.

A területi választmány tagjai Csank Tímea Détérből, Csobó Zsuzsanna Feledről, Homonnai László Csízből, Kovács Ágnes Bátkából, Mikó Alexandra Ajnácskőről, Pósa Homoly Erzsébet Nemesradnótról és Tóth Csilla Rimaszombatból.

Célkitűzések a következő választási időszakra

A területi közgyűlés fontos feladatokat határozott meg a következő választási ciklusra vonatkozóan. Elsődleges célként tűzte ki a jelenleg kevésbé aktív alapszervezetek újjáélesztését, valamint a tagság létszámának növelését. Kiemelt jelentőséggel bír a továbbiakban is az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal és egyházi közösségekkel való szoros együttműködés. Fontos törekvés az alapszervezetek munkájának segítése, a hagyományőrző csoportok működésének támogatása és fellépési lehetőségeik biztosítása.

A jövőben nagyobb hangsúlyt kap a fiatalítás: cél, hogy a fiatal generáció, különösen a diákok aktív részeseivé váljanak a Csemadok életének.

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a jól bevált rendezvények folytatására, illetve új programok szervezésére is. Javasolják, hogy az alapszervezetek aktívan vegyenek részt a községek eseményeinek megszervezésében, különös tekintettel nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére. Legyen cél a járási titkársággal való szorosabb kapcsolattartás, a közös pályázati programok tervezése, valamint a rendszeres tájékoztatás az alapszervezetek tevékenységéről és eseményeiről.

Beszámoló az elmúlt időszakról

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a leköszönő elnök, Tóth Csilla vezetésével az elmúlt négy évben is aktívan munkálkodott a magyar kulturális közösség építésén.

A szervezet működése három fő területre összpontosult: a szervezeti élet fenntartására, a közművelődési munkára és az amatőr művészeti tevékenységek támogatására.

Tóth Csilla leköszönő elnök elmondta: „A jelen a múltban gyökerezik, a jövő pedig a jelen értékeiből építkezik. Érvényes ez a Csemadok munkájára is: nekünk is tenni kell azért, hogy a jövőben a mi munkánkat is értékesnek tartsák. Büszkék lehetünk arra, hogy a nehézségek ellenére is sok közösségben sikerült életben tartani a magyar kulturális életet, és együtt ünnepelni, emlékezni és alkotni.”

Országos és járási szintű rendezvények, akciók

A választmány rendszeresen szervez járási, illetve országos jelentőségű programokat.

A Tompa Mihály Országos Verseny több évtizedes hagyományra tekint vissza. A pandémia, az anyagi nehézségek és az infrastruktúra hiánya miatt az utóbbi években akadozott a megrendezése. Idén és jövőre a kultúrház átalakítása miatt kihagyják. Agócs Ildikó frissen megválasztott elnök ugyanakkor egyik fontos célkitűzéseként jelölte meg, hogy a rendezvény visszakerüljön Rimaszombatba.

Az országos Ferenczy István Képzőművészeti Verseny levelezős formában valósul meg, az eredményhirdetés és kiállítás a Tompa Mihály Református Gimnáziumban zajlik.

A Területi Gyermekfolklór Fesztivál Feleden, a Czinka Panna Fesztivál Sajógömörben, a Gömöri Magyar Kulturális Ünnepély, valamint a Győry Dezső Kulturális Napok irodalmi és zenés rendezvényekkel gazdagítják a régió kulturális életét a területi választmány szervezésében.

Az alapszervezetek kiemelkedő tevékenységei

A CSEMADOK alapszervezetek legnagyobb érdeme, hogy megpróbálják ebben a hektikus világban is összetartani a kis magyar közösséget. A legaktívabbak azokban a községekben működnek, ahol lelkes vezetőség áll az élen, mely megtalálja az együttműködést az önkormányzattal és az egyéb szervezetekkel.

A választmányhoz 22 alapszervezet tartozik, eltérő aktivitással.

Néhány példa a legaktívabbak közül:

Rimaszombat: Gömöri kórustalálkozó megrendezése, felvidéki és magyarországi vendégek részvételével; a Blaha Lujza Vegyeskórus aktív fellépései hazai és külföldi rendezvényeken; nagyszabású farsangi bál (2024-ben 70. alkalommal).

Tamásfalva: Szüreti és szilveszteri mulatságokat, kirándulásokat szerveztek, emellett a harangláb helyreállításával a településkép megőrzését is vállalták.

Almágy: Koncertek, kiállítások, gyermek- és ifjúsági táborok, koszorúzások és hagyományőrző programok.

Ajnácskő: Váralja fesztivál, adventi vásár, közösségi kézműves programok, családi rendezvények, társszervezője volt a 75 éves Csemadok ünnepségnek is.

Bátka: Író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások, felnőtt mesemondók estjei.

Csíz: Szabadtéri mozi kialakítása, rendszeres filmvetítések, színházi estek, kirándulások, gulyásfőző nap.



Détér: Hagyományos rendezvényei az elszármazottak találkozója, a majálisok.

Feled: A területi gyermekfolklór fesztivál helyszíne évek óta; könyvbemutatókat, irodalmi előadásokat, színházi esteket szerveznek, a felújított kultúrház méltó helyszínt biztosít a rendezvényeknek.

Gesztete: Mikulás-ünnepségek, farsangi rendezvények, helyi hagyományok feldolgozása a fiatalok bevonásával.

Nagybalog: rendszeres megemlékezések a málenkij robot áldozatairól, gyermek és ifjúsági nyári tábor, könyvbemutatók, koszorúzással egybekötött megemlékezések, kirándulások, koncertek, farsangkor kiszebábégetés.

Nemesradnót: Pósa Lajos Emlékképtár létrehozása, Kossuth-emléknap bevezetése, értékfeltáró-, kézműves és környezetvédelmi rendezvények.

Óbást: kopjafát avattak, kézműves foglalkozásokat tartanak, mesebéli táborokat szerveznek. A madarak és a fák világnapján faültetés a községben.

Több helyszínen emlékeznek meg a nemzeti ünnepekről, szerveznek falunapi eseményeket, versmondó versenyeket és ifjúsági programokat is.

Országos tisztújítás – küldöttek és javaslatok

A területi közgyűlés továbbá megválasztotta a Csemadok Országos Tanácsába javasolt három tagot, Agócs Ildikó, Cerovsky Gyula, Csirmaz Miklós személyében. Az Országos Kongresszusra, amelyre Ipolynyéken kerül sor a területi választmány által javasolt hat küldött: Agócs Ildikó, Albert Éva, Cerovsky Gyula, Csirmaz Miklós, Povinszky Elvira és Tóth Csilla lesznek.

A közgyűlés a Csemadok országos elnökének Kiss Beátát, általános alelnöknek Köteles Lászlót és regionális alelnöknek Hrubík Bélát javasolta.

Kiss Beátának mély személyes kötődése van a szervezethez, számára a Csemadok nem csupán egy intézmény, hanem identitásának része.

Húsz éve tagja a Csemadok országos elnökségének, jelenleg a szórványért felelős alelnök. Magát belső reformerként definiálta, nem forradalmárként – ez előrevetíti, hogy nem a struktúra lerombolását, hanem élővé tételét tűzte ki célul. Szerinte a meglévő szervezeti struktúra jól működtethető, de „vissza kell hozni az életet” a szervezeti egységekbe.

Rávilágított a nagy regionális különbségekre, az „alvó” szervezetek és a kiemelkedően aktív egységek közötti kontrasztra. Konkrét javaslatot is tett egy szakmai mentorhálózat kiépítésére, amely a népművészeti csoportokat támogatná. Felhívja a figyelmet arra a jelenségre, hogy sokan lenézik a helyi műkedvelő csoportokat, és inkább drága hivatásos művészeket hívnának meg, ami szerinte téves irány.

Erőteljes képet festett a régi mozgalmi szellemről, amelynek visszahozása szerinte kulcsfontosságú a Csemadok jövője szempontjából.

„A Csemadok jövője, a következő 75 év abban rejlik, hogy sikerül-e visszahozni azt a mozgalmi hangulatot, azt a mozgalmi jellegét, ami néhány évtizeddel ezelőtt a Csemadokot jellemezte”– fogalmazott Kiss Beáta.

Hrubík Béla egy érzelmekkel átszőtt, személyes hangvételű visszatekintést és helyzetértékelést adott a kulturális szövetség működéséről, melyet maga 2006-2012 között vezetett.

Szólt a múltbeli és jelenlegi kihívásokról, valamint az elkötelezettségről és jövőbeni tervekről. A Csemadok munkáját tapasztalatait kamatoztatva regionális alelnökként kívánja folytatni néhai Balogh Gábor után. Méltatta elhunyt társukat, és hangsúlyozta az élő kultúra iránti szenvedélyét, valamint a közösségépítés, anyagi stabilitás és megújulás fontosságát.

Bizakodva tekint a szövetség jövője és új vezetése felé.

„Komoly kihívások előtt állunk, a világ forrong, még azt se tudjuk, lesz-e holnap, de bízunk a Jóistenben, ha benne bízunk, akkor önmagunkban is bízunk”– szögezte le Hrubík Béla.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével több jeles vendég is: Cziprusz Zoltán megyei képviselő, Gyurán Ágnes, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége járási elnöke, Pál Attila, a Magyar Szövetség Országos Elnökségének tagja, Sliva Tamás városi képviselő, valamint Zsélyi Katalin, a városi kultúrház munkatársa.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóját Ádám Gábor, a Tompa Mihály Alapiskola végzős diákjának szavalata és a feledi Gömöri Virtus Néptánccsoport fellépése tette emlékezetessé, Máté Borbás Orsolya vezetésével.

A közgyűlés során köszönet és elismerés kíséretében búcsúztak el a korábbi vezetőség három tagjától: Pál Csabától, Ádám Zsolttól és Horváth Zsuzsannától. Munkájukat hálával ismerték el, hiszen évekig segítették a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának működését és közösségi céljainak megvalósítását.

