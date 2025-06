Családi napot tartott a Rozsnyói Református Iskolaközpont

A Rozsnyói Református Iskolaközpont mellett működő Szülői Szövetség és a Csemadok Rozsnyói Alapszervezete június 14-én családi napot szervezett. A rendezvény azzal a céllal valósult meg, hogy lehetőséget biztosítson a közösség tagjai számára a kötetlen találkozásra, kikapcsolódásra és feltöltődésre. A jelenlévők között szülők, gyerekek, pedagógusok és támogatók egyaránt képviseltették magukat.

Az eseményen Badin Ivett igazgatónő elmondta, hogy az iskola mellett működő óvoda, mely 2022-ben nyitotta meg kapuit 9 kisgyermekkel, mára elérte a teljes kapacitást: két csoport, egyenként 12 fővel, négy elhivatott óvodapedagógus irányításával működik. Megjegyezte, hogy lenne igény egy harmadik osztály megnyitására is. Örömteli hírként jelentette be, hogy 2025 szeptemberétől csoportonként egy-egy óvodai asszisztens is segíti majd a nevelőmunkát.

Az alapiskola szintén maximális kihasználtsággal működik – szeptembertől 187 diákkal kezdi meg a tanévet. Az igazgatónő sajnálattal jegyezte meg, hogy egyes évfolyamokban már nem tudnak több tanulót fogadni, ám ez egyben azt is mutatja, hogy az iskola iránti bizalom megerősödött, és egyre több család választja a minőségi magyar nyelvű oktatást. Kiemelte, hogy ennek az eredménynek az elérésében nagy szerepe van a magyar kormány támogatásának. Az iskolabővítési munkálatok előkészítése már folyamatban van, aminek köszönhetően a tanulás méltó környezete hamarosan több tanuló számára is biztosítható lesz. Az igazgatónő hangsúlyozta:

„Hálásak vagyunk, hogy a magyar gyermekek jövője és nevelése kiemelt figyelmet kap. A magyar oktatás nem csupán nyelvi örökség, hanem közösségmegtartó erő is. A Rákóczi Szövetség is jelentős mértékben hozzájárult az intézmény fejlődéséhez különböző iskolaprogramjai révén. A támogatás kézzelfogható: az iskolába már nem tudnak több magyar gyermeket felvenni – ez az élő bizonyíték arra, hogy a magyar oktatásba való befektetés meghozza gyümölcsét”

– tette hozzá.

A rendezvény során a diákpresbitérium tagjai és a pedagógusok kézműves foglalkozásokat szerveztek. Emellett az ugrálóvár is nagy népszerűségnek örvendett. A családokat szülő-gyermek vetélkedők is várták, amelyek nemcsak a közös élményekről, hanem a csapatmunkáról is szóltak. A jó hangulatot a verőfényes napsütés és a gondosan előkészített vendéglátás is biztosította – az étel-ital kínálatról Kozsár Sándor, a szülői szövetség elnöke és csapata gondoskodott.

A családi nap nemcsak kikapcsolódást kínált, hanem megerősítette az iskolai közösség összetartását is. Szülők, pedagógusok, gyerekek és támogatók közösen ünnepelhették mindazt, amit együtt, hitben, szorgalomban és összefogásban felépítettek.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma