Családi nap a Dicsőítő Felvidék Zenei Fesztiválon Ipolyszalkán

Ahogy arról már több alkalommal is beszámoltunk, a Felvidék számos településén valósulnak meg a Dicsőítő Felvidék alkalmai idén is. A zenei szolgálat mellett áhítattal és tanúságtétellel szolgálják a Mindenhatót. A hit mélyítése mellett a közösségi lét erősítésének, az önvizsgálatnak is helyt adó alkalmakat a CRUX zenekar szervezi.

Különleges lelki élménnyel várják a szervezők a Dicsőítő Felvidék Zenei Fesztiválra és családi napra az érdeklődőket 2025. július 5-én, az ipolyszalkai Amfiteátrumban. A rendezvény meghívott előadója Vitális Gábor atya, a magyar szalézi rendtartomány tartományfőnöke, aki egyben az idei Egerszalóki Ifjúsági Találkozó kiemelt előadója is lesz.

A szervezők szeretettel hívnak és várnak mindenkit erre a különleges alkalomra, ahol énekkel, imádsággal és elmélyüléssel ünnepelhetik Isten szeretetét, és erősíthetik hitüket közösségben.

„Hiszünk abban, hogy Isten munkálkodik közöttünk – és hív, hogy szeressük egymást, és együtt növekedjünk a hitben és a bizalomban”

– olvasható a rendezvény Facebook- eseményénél.

A rendezvény 14 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, majd 15 órától Vitális Gábor atya, szalézi szerzetes előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 16 órától egészen este 9 óráig több keresztény zenekar ad koncertet a nagyszínpadon. A programok alatt gyereksarok, kézműves foglalkozások, családi játékok várják a legkisebbeket is, ahol büfé és frissítők is biztosítva lesznek.

A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a rendezvény családbarát, nyitott, és ingyenes, minden korosztálynak tartogat valami különlegeset! Ígérik, ez a különleges keresztény zenei fesztivállal összekötött családi nap feltölti az ide érkezőket a zene és a közösség élményével.

SZE/Felvidék.ma